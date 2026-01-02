台中家用廚餘機補助5000元/台 電器行掀「貪食蛇」搶購潮

台中市 / 綜合報導

去年台中爆發非洲豬瘟、全國禁止廚餘養豬後，要怎麼解決家庭廚餘，成了市民頭痛的問題，台中市府2026年一開始，祭出家用廚餘機「每台最高補助5000元」政策，可補助1萬台，立刻引發搶購潮，電器行門口一早就出現長長的「貪食蛇」排隊人龍，有人提早2個小時來卡位，一買到立刻上網申請補助，還有夫妻上門，一口氣買了2台，就是為了搶到限量補助名額。

工作人員說：「10號到100號的客人，麻煩幫我排隊喔。」電器行一開門營業，門口馬上湧現人潮，而且還出現長長的貪食蛇排隊人龍，他們都是要來搶購家用廚餘機，電器行店員說：「按開機，然後選擇我們要的容量，然後按啟動，其實就可以了。」店員仔細解說廚餘機，操作簡單，民眾立馬下單，為了搶到限量廚餘機補助名額，民眾還提前2小時來卡位。

顧客說：「我今天就是怕(補助)人數不夠，特地來排隊的，(資料跟戶口名簿都準備齊全了)，對，電子檔都先準備好了。」一買到手，立刻上網申請登記補助，去年台中爆發非洲豬瘟、全國禁止廚餘養豬後，解決家庭廚餘成了市民的難題，台中市府2026年一開始，祭出家用廚餘機「每台最高補助5000元」政策，可補助1萬台，電器業者也加碼補助，一天賣出近300台。

顧客說：「我們(排隊)抽兩百多號。」電器業者說：「(價格)大概一萬塊左右，政府補助5千，我們又幫客戶再補助3千，所以其實你這樣換算下來，這台只需要1999就買得到了。」

另外也有處理容量近兩倍的廚餘機，雖然單價貴一倍，但配合市府補助方案，成交量明顯增加，廚餘機業者說：「每天都會有至少10組客人來詢問，像我們昨天就賣5組出去。」至於價格更親民的廚餘機，扣掉補助後可以千元入手，預計很快就會賣到缺貨，還得向其他據點調貨。

