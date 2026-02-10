台中家用廚餘機補助5000元 首批100筆已撥款

台中市政府經濟發展局宣布，「台中市家用廚餘機補助」已正式進入撥款階段，首批共一百筆補助款於今（10日）完成撥付，款項已匯入申請人提供的指定帳戶。經發局提醒，1月3日前提出申請且資料審核通過的市民，請近期留意撥款通知訊息，並確認帳戶是否已入帳。

經發局說明，首批案件能順利完成撥款，主要是申請資料填報正確、文件與照片齊備，並順利通過兩階段查驗機制。申請文件與匯款帳戶資訊完整無誤，且確實上傳清楚的機身正面全景照片及機身標籤貼紙照片，讓審查人員能迅速比對機型與機號，加快審核與撥款作業流程。

經發局特別提醒，補助款撥付後，市府仍將定期追蹤發票有效性並辦理實地查核。申請民眾切勿於領取補助後轉賣或退貨，如經查有虛報、浮報、事後退貨等情事，將依法撤銷補助並追繳款項，情節重大者恐涉及相關法律責任，請市民務必配合規定辦理。

目前經發局已動員行政人力加速後續案件審查，在秉持核實審查原則下，將持續完成符合資格案件的撥款作業。經發局提醒市民近期留意電子郵件與通知訊息，若已收到撥款通知，請同步確認補助款是否成功入帳。

