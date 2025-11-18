台中家長怨搶不到公托名額 綠營議員批托育、長照人力都吃緊

民進黨台中市議員陳雅惠批評市府，近年稅課收入逼近千億，托育及長照人力卻都吃緊。(記者黃旭磊攝)

〔記者黃旭磊／台中報導〕民進黨台中市議員陳雅惠獲報，有東、南區家長搶不到公托(公設托嬰中心)名額，又不能請長假照顧嬰兒，今天與議員張芬郁、陳俞融、蕭隆澤、陳淑華及謝家宜，聯合質詢社會局批評稅課收入逼近千億，托育及長照人力卻都吃緊。社會局長廖靜芝表示，台中有240家私立托育中心，未來公托仍會持續擴增。

陳雅惠表示，台中公托目前僅46處、1340個名額，但全市0–2歲嬰幼兒超過4萬名，覆蓋率僅3.3%屬於六都後段班，尤其東、南舊市區家長反映，「每次開放名額都是秒殺」，甚至因搶不到托育名額而不敢生孩子，形成國安問題，要求市府達成每區至少一處。

議員批評台中近年財政連年超徵、稅課收入逼近千億，民眾期待反映在生活照顧上，但實際感受卻是托育排不到、兒少照顧來不及、長照等不到。

社會局長廖靜芝答詢說，目前除公托外，台中還有240家私立托育中心，以及約4千5百名居家保母提供托育服務，未來公托仍會持續擴增。衛生局長曾梓展說，台中長照服務均依照中央規定執行，只要透過1966通報，24小時內即會啟動評估，規劃完成後3天內即可提供服務，市府會持續補強人力與服務量能，讓長輩「叫得到、用得上」。

