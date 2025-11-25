台中市環保局的家電診所以50元起跳的超低工本費，成為民眾修理小家電的好去處，目前待修案件高達200多件！從電風扇、電鍋到烤箱等11項家電都能修理，唯獨直流馬達、IH電子鍋和高電流家電不受理。師傅們宛如魔法師，讓故障家電重獲新生，民眾紛紛讚嘆。若修好的家電無人認領，還會在二手市集低價販售，成為另一個尋寶勝地！這種環保又省錢的服務模式，延長了家電使用壽命，值得推廣。

台中家電維修師傅成「魔法師」 百件壞家電獲新生 民眾讚：太神了。(圖／TVBS)

台中市環保局的家電診所以50元起跳的超低工本費，成為民眾修理小家電的好去處，目前待修案件高達200多件！從電風扇、電鍋到烤箱等11項家電都能修理，唯獨直流馬達、IH電子鍋和高電流家電不受理。師傅們宛如魔法師，讓故障家電重獲新生，民眾紛紛讚嘆。若修好的家電無人認領，還會在二手市集低價販售，成為另一個尋寶勝地！這種環保又省錢的服務模式，延長了家電使用壽命，值得推廣。

台中家電診所僅收50元 修200件小家電超夯。(圖／TVBS)

台中市環保局的家電診所提供小家電維修服務，僅收取50元起跳的工本費，成為許多民眾解決家電問題的好去處。這間家電診所目前待修案件高達200多件，從電風扇、電鍋到烤箱等各式小家電都能修理。許多民眾因為在外面找不到維修服務，或是因為價格實惠而選擇到這裡，甚至有人已經是第三次前來送修。然而，家電診所只修理特定11項小家電，某些特殊類型如直流馬達、IH電子鍋或高電流家電則無法受理。

台中家電診所僅收50元 修200件小家電超夯。(圖／TVBS)

家電診所的師傅鄭先生表示，某些品牌的吹風機因馬達構造特殊而難以修理，直流馬達的電器、IH電子鍋以及高電流家電如微波爐都不在維修範圍內，主要是因為這些家電的零件價格較高。在這間診所，地上擺滿了超過100件等待維修的小家電，從常見的電風扇到較為復古的電扇都能獲得新生。鄭先生提到，老舊電扇在他們的維修案例中較為少見，但仍能修復。

台中家電維修師傅成「魔法師」 百件壞家電獲新生 民眾讚：太神了。(圖／TVBS)

家電診所的師傅就像魔法師一般，能讓壞掉的小家電起死回生。一位民眾分享，他的電風扇因保險絲壞掉而無法轉動，在這裡修理後恢復正常，整個維修過程大約需要一週時間。然而，也有些修好的家電被主人遺棄不來取回，家電診所會發公文通知主人，若長時間無人認領，這些修好的家電就會被放到診所外的二手市集低價販售，成為台中民眾尋寶的另一個好地方。這種環保再利用的服務模式，不僅幫助民眾省錢，也延長了家電的使用壽命。

