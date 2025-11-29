台中富豪辣妻偷吃鮮肉水電工 豪宅婚紗照前囂張激戰

台中一名董娘出軌偷吃水電工，多次在豪宅內偷情激戰。（示意圖，pixabay）

台中一名富豪因為事業版圖橫跨海外，必須長期飛往中、美等地出差，結果卻慘遭被枕邊人戴綠帽。這位董娘雖然47歲，但保養有道、長相貌美，卻因為丈夫經常不在身邊，感到芳心寂寞，偷吃一位比自己小16歲、擔任潛水教練的精壯水電工，兩人多次在董座名下的兩棟頂級豪宅內偷情，甚至直接在主臥室的婚床上翻雲覆雨，完全沒把長期在外打拚的丈夫放在眼裡。

這段不倫關係直到去年底才爆發。董座回台向太太求歡時，遭到冷漠拒絕，妻子搬出「心病」當藉口，指責他長年不在家導致自己心理不健康，董座深陷自責與內疚，甚至因此罹患憂鬱症。沒想到他後來才駭然發現，妻子口中的「心病」根本是個幌子，自己長期不在家期間，妻子早出軌與「鮮肉」水電工打得火熱，甚至囂張在掛有婚紗照的主臥室激戰，不堪背叛的富商決定與妻子簽字離婚，並提告小王求償500萬元。

董娘供稱她和31歲的水電工最初是在2024年7月過友人介紹打牌認識，隨後雙方通過LINE私聊，愛火迅速加溫，並在8月底擦槍走火，正式發展婚外情。水電工則極力撇清責任，堅稱自己是無辜的「不知情第三者」，還說兩人十一月就切斷關係，然而，法官從兩人私密的聊天紀錄中抓到鐵證，貴婦曾感嘆「離婚我想是我到現在為止做的最對的決定」，而水電工回應「妳本來跟我就不同世界」、「妳就該好好繼續當金絲雀」，對話中擺明知道對方已婚，更別說水電工多次進出董座的豪宅偷歡，對屋內的結婚照和生活用品不可能毫無所悉，因此認定水電工絕無可能不知情。

法官考量董座年薪千萬，而水電工雖有車有房，仍財力屬於中產階級，最終裁定水電工與董娘連帶賠償300萬元，不過，由於董座在提告後，已與前妻協議離婚，並以25萬元達成和解，因此賠償金減半，只需賠150萬元，可上訴。

