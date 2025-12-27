台中寒冬送暖 熱食物資關懷街友

一波波東北季風南下，慈濟中區人醫會27日晚間前往台中市多處街友聚集地點，展開寒冬送暖行動，發放禦寒物資與熱食點心等等，並關懷街友生活需求與健康狀況。

「阿媽，您今年幾歲了，穿暖一點喔 (好) 你睡這邊喔。」

一句問候、一分關懷，帶給街友無限溫暖。

郭女士：「非常感謝大家，覺得很溫暖。」

慈濟中區人醫會，寒冬送暖行動，結合街友關懷協會，從公園到車站周邊，送上手套圍巾襪子等禦寒物品跟熱食點心。

慈濟人醫會醫師 紀邦杰：「暖他們的心，暖他們的胃，最重要我們還是大家很多人，人醫會，還有街友關懷協會，大家給他們的祝福。」

62歲汪先生，見到熟悉的紀邦杰醫師，反過來先關心紀醫師的身體健康。

汪先生：「剛才(我)才講說，紀醫師現在血壓有沒有正常，因為去年尾牙的時候，我聽到說紀醫師血壓比較不正常。」

后里有位慈濟會員，最近捐出300件全新男女用外套，正好派上用場。其中150件分送給街友禦寒。

台中市街友關懷協會理事長 謝瑤玲：「雖然他現在比較不方便的，一個人生處境，所以，天氣冷的時候，更需要有一個溫暖的感覺。」

寒冬送暖，是一分行動的慈悲，在寒夜中，為城市點亮溫柔的光。

