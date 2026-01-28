台中寒流夜襲！一家三口帳篷棲身公園 社會局緊急安置

台中市大安區一對夫妻因無力負擔房租，被迫帶著一歲幼兒在龜殼生態公園搭帳篷棲身。事件於1月21日被警方發現，並緊急通報台中市社會局及公益團體協助，最終將一家三口暫時安置於大甲區旅館，以免寒流低溫危及生命。

台中市大安區一對夫妻因無力負擔房租，被迫帶著一歲幼兒在龜殼生態公園搭帳篷棲身。（圖／警方提供）

據了解，31歲的周姓女子為家庭主婦，持有身心障礙手冊，平日主要照顧剛滿一歲的孩子，而丈夫毛姓男子則靠打零工維持生計。由於無法繳納房租，加上幼兒哭鬧聲引起房東不滿，夫妻倆被迫搬離租屋處，攜家當在公園暫住。警方接獲民眾報案後，當場僅見周女與孩子在帳篷內，直到中午毛男返家才知妻兒已被安置。

大甲警分局表示，考量當前寒流來襲，警方迅速聯繫社會局及公益團體「母慈八方振安慈善會」，協助申請6000元急難紓困金，用於支付短期食宿及生活必需品費用。此外，社會局也著手安排後續安置計畫，協助這個小家庭度過困境。

目前，周姓女子一家三口已暫時脫離困境，感謝社會各界的及時援助。警方也提醒，若民眾發現類似情況，可立即通報相關單位，攜手幫助有需要的家庭。

