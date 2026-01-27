台中寢具特賣快搶！德瑞克名床「烏日出清門市」6折起

床墊、枕頭、寢具皆有10天拆袋試睡，睡不滿意10天內可免費退貨。圖：德瑞克名床提供

人一生約三分之一時間在床上度過，選對床墊至關重要。德瑞克名床提供「10天拆袋試睡」服務，不滿意即可退換貨的服務機制，如今也延伸出第1家台中「烏日出清門市」，並祭出6折起優惠，讓退回且狀況良好的商品走進有需要的家庭，從暖心為出發點，更傳遞杜絕浪費、愛物惜物理念。

10天拆袋試睡服務 獲好口碑

德瑞克名床提供「10天拆袋試睡」服務，早已行之有年，舉凡全館的床墊、寢具、枕頭，皆納入試睡服務，不滿意可退換貨且不另收運費，是台灣少數將一般寢具都納入試睡保障的品牌之一。

不過，對於初來乍到的顧客而言，仍不免感到訝異「真的可以帶回家試睡？」「試睡不滿意居然可以退換貨？」業者強調，提供門市試躺、10天拆袋試睡等服務，宗旨源於「在乎客人睡不睡得好」，以此為出發點，衍生多項貼心服務，致力幫客戶找到適合自己的睡眠產品，多年來，顧客不吝給予正向反饋，更不乏親友口碑分享的客群。

催生第1家台中烏日出清門市

德瑞克名床指出，挑選自己適合、喜歡的寢具用品，未必能在門市短時間內就能做出決定，10天拆袋試睡服務固然不怕客人試躺、試睡，但不免有客人擔心「10天試睡的商品退回後，到了哪裡？」。

面對客人退回商品，經倉庫人員檢驗後，只要狀況良好、無重大污損，都會轉為出清品，或者作為展品、公益活動捐贈品，或是在官網線上出清專區銷售，2024年更進一步成立台中烏日出清門市，且相關商品均以出清價格販售，不會再回收作為新品販售。

德瑞克名床表示，原本出清品僅在官網線上出清專區販售，然而，在官網販售因無法提供顧客親自檢查、觸碰，不免心存疑慮，且考量床墊等高單價大型商品一旦出清售出後，就不能再退貨，為了讓顧客可以直接現場實地選購，因而成立出清實體門市。

出清品享有最低原價6折起之優惠，數量有限售完為止。圖：德瑞克名床提供

出清寢具6折起 專業人員陪伴試躺

目前烏日出清門市展售瑞克名床床墊、寢具、枕頭系列商品，出清商品皆依現場實際狀況販售，最低6折起，數量有限，售完為止。值得一提的是，如果顧客選購前，顧慮床墊外觀使用痕跡或是曾供試躺，業者也會提供布面翻新之服務，售價則為商品原價8折。

此外，出清商品不適用10天試睡服務，售出後無法退貨或更換，不過，床墊出清品仍可享有15年床體（彈簧）保固以及免費到府檢測服務。

烏日出清門市服務人員皆受過專業訓練，會建議顧客如何挑選適合的床墊與寢具，現場讓顧客盡情試躺，亦可由專人協助觀察試躺感受，提供更貼近個人需求的推薦。

新的一年到來，家家戶戶忙著除舊布新，若正好想換掉家中不適合的寢具用品，不妨利用新年前走訪一趟烏日出清門市尋寶，門市資訊（https://derekbed.tw/wuri-sale）：台中市烏日區公園三街122號（鄰近烏日火車站），電話：(04)2336-0398，每週二、三固定公休。

德瑞克台中烏日出清門市展售床墊、寢具、枕頭系列商品，價格實惠歡迎前往尋寶。圖：德瑞克名床提供

