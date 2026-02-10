台中實習醫學生拍病患手術照PO網！衛生局證實調查中…恐面臨25萬重罰

記者吳泊萱／台中報導

台中某醫學大學有醫學生在實習期間，偷拍病患手術照PO網。（示意圖／PIXABAY）

台中某醫學大學驚爆有醫學生在實習期間，在手術室內將病患手術過程拍照PO網，引發輿論爭議。台中市衛生局接獲通報後，已啟動行政調查程序，此行為恐違反醫療法，依法可處5萬至25萬元罰鍰。目前院方已責成醫教部及醫學系介入處理與輔導，並加強病人隱私保護相關教育。

據了解，網路社群上流傳的手術照，畫面為醫護正在進行達文西手術，有拍到患者腹部及手術台刀具等醫療器具。台中市衛生局證實已接獲通報，並已啟動行政調查程序，經初步了解，涉案人員為台中某醫學大學的醫學生，院方已責成醫教部及醫學系介入處理與輔導，並加強病人隱私保護相關教育。

衛生局指出，倘經查證屬實，該行為恐涉及違反《醫療法》第72條規定，即醫療機構及其人員因業務而知悉或持有之病人病情或健康資訊，不得無故洩漏；違者可處5萬至25萬元罰鍰，後續將依法審慎辦理相關查處作業，並持續督導醫療機構落實病人隱私保護及實習人員之管理責任。

校方則回應，學生於進入臨床實習前皆已完成相關規範與病人隱私教育，並依規定簽署保密協定。獲悉事件後已即刻介入輔導學生，未來將持續強化教育機制，確保病人隱私與醫療專業倫理落實。

