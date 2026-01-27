【商家指南推廣專題】

圖片由Open Research提供

在研究經費逐年緊縮、技術傳承斷裂與產業結構趨於極端化的背景下，實驗教育與研究訓練的環境正快速轉變。對大學生、研究生與研究團隊而言，傳統實驗室已難以同時承擔完整教學與討論功能；而高中生則因學習歷程、專題成果與競賽需求，開始尋找具備實作深度的實驗教育支援。成立於2024年的Open Research，串聯博士級顧問、業界技術專家與教學資源，幫助想進入泛生科領域的族群，同時提供共享空間租借，打造能安心學習、討論與培訓的場域，因此建立台中實驗教育推薦口碑。

廣告 廣告

成為台中實驗教育的重要據點，Open Research串聯全台灣博士級顧問、第一線研究員與業界技術專家，提供以實驗方法、操作技巧與研究邏輯為核心的教學與諮詢支援；同時透過共享空間租借以及線上諮詢，提供學習、討論、研究設計與成果整理的專業場域。共享空間本身並非實驗操作場所，而是作為實驗教育前後的重要支援環境，協助學習者進行思考、交流與整合。

在共享空間租借之外，Open Research亦提供專業的實驗委外與技術協作服務，內容涵蓋細胞培養、動物實驗、分子實驗與相關分析流程。此類服務並非提供實驗資源，而是協助研究者釐清實驗設計、優化操作流程與掌握關鍵技術判斷，讓研究能在有限經費與人力條件下，維持品質與效率。這樣清楚的分工定位，使其在台中實驗教育推薦名單中具備高度辨識度。

品牌的形成，源自創辦人長期穿梭不同實驗室的觀察。在研究經費受限、產業發展趨於集中化的情況下，許多中間層技術與實作經驗難以被完整傳承，實驗室逐漸失去教學與討論的餘裕。共享空間租借因此不再只是場地選項，而是補足學習斷層、重建討論與指導機制的重要基礎。

促使創辦人投入台中實驗教育與共享空間發展的關鍵，來自與「張博士」的一次經驗。當面對複雜的實驗設計與研究邏輯時，能有人放慢節奏、逐步說明思路與判斷依據，其價值往往高於單純提供答案。這也成為Open Research在實驗教育設計與規劃上，始終強調「能討論、有人指導」的核心原因。在AI高度普及的時代，知識取得變得快速，但實驗中的判斷力、條件選擇與修正思維，仍高度依賴經驗累積與討論，僅靠工具無法取代判斷。因此，實驗教育支援成為補足實作落差的重要角色。

在服務設計上，Open Research的實驗教育課程涵蓋短期班、專題班與客製化方案，支援高中生累積學習歷程，也協助大學生與研究生進行技術補位；共享空間租借則承接研究討論、講座與工作坊需求，形成清楚分工、互相支援的使用模式。

此外，Open Research亦提供遠端諮詢與實驗委外，重視保密與專業倫理，協助使用者在資源有限與產業快速變動的環境下，穩定推進學習與研究。

若您正在尋找具備清楚定位的台中實驗教育支援，或需要可靠的共享空間作為學習與活動據點，Open Research將以專業、可信且有溫度的方式，成為您長期投入學習與研究的後盾。歡迎進一步了解相關台中實驗教育推薦與空間服務資訊。

更多台中實驗教育推薦資訊請洽以下連結

品牌：Open Research

電話：0928-638386

地址：台中市西屯區市政路402號18A

營業時間：大型空間及小型會議室出租，請透過官方LINE洽談，一般座位區-實際開放時間請以官方LINE公告為準

官網：https://rink.cc/6b9rz

LINE：https://rink.cc/co26e

IG：https://rink.cc/exc2q

Google地圖：https://rink.cc/fgc55

以上資訊由Open Research提供