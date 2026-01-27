台中實驗教育推薦，共享空間租借
【商家指南推廣專題】
在研究經費逐年緊縮、技術傳承斷裂與產業結構趨於極端化的背景下，實驗教育與研究訓練的環境正快速轉變。對大學生、研究生與研究團隊而言，傳統實驗室已難以同時承擔完整教學與討論功能；而高中生則因學習歷程、專題成果與競賽需求，開始尋找具備實作深度的實驗教育支援。成立於2024年的Open Research，串聯博士級顧問、業界技術專家與教學資源，幫助想進入泛生科領域的族群，同時提供共享空間租借，打造能安心學習、討論與培訓的場域，因此建立台中實驗教育推薦口碑。
成為台中實驗教育的重要據點，Open Research串聯全台灣博士級顧問、第一線研究員與業界技術專家，提供以實驗方法、操作技巧與研究邏輯為核心的教學與諮詢支援；同時透過共享空間租借以及線上諮詢，提供學習、討論、研究設計與成果整理的專業場域。共享空間本身並非實驗操作場所，而是作為實驗教育前後的重要支援環境，協助學習者進行思考、交流與整合。
在共享空間租借之外，Open Research亦提供專業的實驗委外與技術協作服務，內容涵蓋細胞培養、動物實驗、分子實驗與相關分析流程。此類服務並非提供實驗資源，而是協助研究者釐清實驗設計、優化操作流程與掌握關鍵技術判斷，讓研究能在有限經費與人力條件下，維持品質與效率。這樣清楚的分工定位，使其在台中實驗教育推薦名單中具備高度辨識度。
品牌的形成，源自創辦人長期穿梭不同實驗室的觀察。在研究經費受限、產業發展趨於集中化的情況下，許多中間層技術與實作經驗難以被完整傳承，實驗室逐漸失去教學與討論的餘裕。共享空間租借因此不再只是場地選項，而是補足學習斷層、重建討論與指導機制的重要基礎。
促使創辦人投入台中實驗教育與共享空間發展的關鍵，來自與「張博士」的一次經驗。當面對複雜的實驗設計與研究邏輯時，能有人放慢節奏、逐步說明思路與判斷依據，其價值往往高於單純提供答案。這也成為Open Research在實驗教育設計與規劃上，始終強調「能討論、有人指導」的核心原因。在AI高度普及的時代，知識取得變得快速，但實驗中的判斷力、條件選擇與修正思維，仍高度依賴經驗累積與討論，僅靠工具無法取代判斷。因此，實驗教育支援成為補足實作落差的重要角色。
在服務設計上，Open Research的實驗教育課程涵蓋短期班、專題班與客製化方案，支援高中生累積學習歷程，也協助大學生與研究生進行技術補位；共享空間租借則承接研究討論、講座與工作坊需求，形成清楚分工、互相支援的使用模式。
此外，Open Research亦提供遠端諮詢與實驗委外，重視保密與專業倫理，協助使用者在資源有限與產業快速變動的環境下，穩定推進學習與研究。
若您正在尋找具備清楚定位的台中實驗教育支援，或需要可靠的共享空間作為學習與活動據點，Open Research將以專業、可信且有溫度的方式，成為您長期投入學習與研究的後盾。歡迎進一步了解相關台中實驗教育推薦與空間服務資訊。
更多台中實驗教育推薦資訊請洽以下連結
品牌：Open Research
電話：0928-638386
地址：台中市西屯區市政路402號18A
營業時間：大型空間及小型會議室出租，請透過官方LINE洽談，一般座位區-實際開放時間請以官方LINE公告為準
IG：https://rink.cc/exc2q
Google地圖：https://rink.cc/fgc55
以上資訊由Open Research提供
其他人也在看
全球股市飆漲！海外型ETF前十強出爐 00735、00910這兩檔最威績效逾80％
還有中信日本半導體（00954）、台新日本半導體（00951）、中信上游半導體（00941）、兆豐洲際半導體（00911）、富邦中証500（00783）、元大全球5G（00876）、國泰費城半導體（00830）等的績效也都超過40％；富邦基因免疫生技（00897）則近30％。第一金ETF經理人曾萬勝提醒，...CTWANT ・ 21 小時前 ・ 1則留言
中國空天母艦「鸞鳥」：超級武器還是宣傳攻勢？
中國正將名為「鸞鳥」的空天母艦包裝成一種新型超級武器。專家分析認為，這與其說是2040年前的現實軍備計劃，不如說是一場帶有政治意圖的高科技心理戰。德國之聲 ・ 1 天前 ・ 7則留言
臺東培育太空科學人才 第二天課程教師硝糖火箭研習實射升空
臺東縣政府首度攜手國家太空中心(TASA)辦理「一一四學年度國中小教師太空教育火箭實作研習」，第二天課程於新生國中進行火箭實體發射示範與測試觀摩，老師們體驗從理論設計、結構製作到發射驗證歷程，強化跨領域統整與科學探究的教學視角，有效地轉化為校園太空科學課程，讓受訓教師將此技術帶回校園。教育處長蔡美瑤表示，此次研習強調「親手做」實戰經驗，由陽明交大太空系統工程研究所助理教授魏世昕擔任講師，課程涵蓋火箭氣動力設計、尾翼與降落傘製作，包含專業「硝糖固態引擎」製作，參與教師需進行原料調配、熔鑄製程及噴嘴結構組裝。研習第二天安排火箭實體發射，老師們體驗從理論設計、硬體製作到升空驗證流程，尤其火箭發射流程是最令人屏息時刻，每位教師於新生國中廣場，發射親手打造的硝糖火箭。（見圖）教育處 ...台灣新生報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
WEF》從「物理智慧」到「AI移民」，聊天機器人後的下一波革命
在格陵蘭等地緣政治議題進逼下，2026年的世界經濟論壇（WEF）上，人工智慧不再是首要焦點，但依然滲透到各大對談中，且論述範圍更加拓展到治理、風險，以及對社會的影響。人工智慧的下一階段可能如何演進？為何歷史學者哈拉瑞認為我們需要正視「AI移民」的前景？人工智慧被認為是將人類社會推入下一輪生產力革命的遠見雜誌 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
台東培育太空科學人才！第二天課程教師硝糖火箭研習實射升空
【記者 朱達志／台東 報導】臺東縣政府首度攜手國家太空中心(TASA)辦理「114學年度國中小教師太空教育火箭台灣好報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
學霸女警…嗆開槍盧秀燕！父淚揭「收驚真相」 分局百字文回應了
罵聲背後，總是藏著另一種聲音。台中25歲黃姓女偵查佐「警專第一名畢業」，槍法神準，從警3年記功5次、嘉獎203次，是不折不扣的警界明日之星；未料，北捷隨機殺人事件後，她失控在社群上發文嗆聲要對「盧秀燕腦門開3槍」遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師對外發表聲明，痛訴女兒在分局遭受職場霸凌、孤立。對此。分局發百字文駁斥指控與事實明顯不符，呼籲外界尊重司法程序，避免未經查證言論影響社會視聽。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 178則留言
工讀妹抽到尾牙最大獎！老闆見她喊1句怒了 全場吵翻：不會做人
不少公司會在農曆年前舉辦尾牙活動，不少人最期待的就是抽獎環節，但常常是幾家歡樂幾家愁。日前還有上班族透露，工讀生抽到最大獎，結果卻在群組詢問「有沒有人想要換？」老闆看到後生氣表示，之後要更換尾牙獎品。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 551則留言
放鳥羅生門／獨家！拍戲撞期不吭聲 王識賢遭爆料唱婚宴放鳥
影視歌三棲的王識賢，從早期的電視劇《意難忘》《夜市人生》到近期的電影《角頭》系列，歌聲與演技兼具，受年輕族群喜愛也是尾牙邀請的寵兒，而他的經紀人就是結婚超過20年的愛妻小芸（陳憶華），夫妻於公於私都互相扶持，王識賢曾讚老婆非常能幹，維持婚姻幸福的祕訣是「聽老婆的就對了」。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前 ・ 2則留言
急凍！冷氣團將殺到「最冷時間點曝光」 恐探10度以下
要變冷了！氣象粉專「天氣風險」指出，今（26）日雖然全台各地氣溫明顯上升，不過明日起冷氣團來襲，北台灣和宜蘭地區將明顯降溫；氣象專家吳聖宇也分析，最冷時間點預估是28日晚間至29日凌晨，部分區域恐達到10度以下低溫。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 4則留言
許瑋甯趕場參加LuLu婚宴！與老公邱澤同框 下半身失蹤優雅穿搭成焦點
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導陳漢典、Lulu（黃路梓茵）25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，在演藝圈擁有好人緣的兩人，現場賓客陣容堪比三金典禮般豪華。...FTNN新聞網 ・ 19 小時前 ・ 8則留言
Lulu、陳漢典婚禮嘉賓穿搭！唐綺陽、愛雅拎愛馬仕，關穎靈蛇迷你包低調吸睛
陳漢典與 Lulu 的婚宴今（25日）晚間在台北文華東方酒店舉行，在演藝圈擁有超好人緣的他們，席開70桌、宴請650位賓客，婚宴現場眾星雲集、星光熠熠，嘉賓陣容包括：吳宗憲、王偉忠夫婦、邰智源、郭子乾女人我最大 ・ 38 分鐘前 ・ 發表留言
中國恐爆內戰！專家驚曝「習近平動張又俠上當了」 揭2大幕後黑手
中共軍方高層近來接連遭到整肅，包括中央軍委副主席張又俠、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立，因中共高層認為他們涉「嚴重違紀違法」遭立案調查，「太子黨」落馬引發熱議。總體經濟學家吳嘉隆透露，支持張又俠的兵力正在向北京推進，中國有可能爆發內戰，並直指「習近平動張又俠，有可能是上當了」點名兩大幕後黑手。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 103則留言
霍諾德攀101已經夠瘋 執行團隊揭秘「台灣夠敢」背後原因
美國「攀岩傳奇」艾力克斯霍諾德攀上台北101後，真正緊張到手心冒汗的，其實還有一整支在地面、空中、樓層間「狂奔」的執行團隊；團隊首度鬆口，揭開這場全球直播背後「比攀爬還瘋狂」的內幕。執行製作詹姆士史密斯（James Smith）在記者會上一開口就直說：「這真的不是一個簡單任務。」透露從去年3月首度來自由時報 ・ 1 天前 ・ 78則留言
阿喜、無尊「罕見合體」參加Lulu婚禮 合照出爐他卻笑哭了
男星陳漢典跟女星Lulu，昨晚於台北文華東方酒店舉辦隆重婚宴，現場可謂是眾星雲集，其中，穩定交往多年的阿喜、無尊同樣是座上嘉賓，罕見一起在公開場合露面也受到大家關注。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 2則留言
霍諾德登頂101！被問「怎麼下來？」本人揭1招：還要吃自助餐
娛樂中心／巫旻璇報導美國徒手攀岩家霍諾德（Alex Honnold）今（25日）上午9時啟動攀登台北101的壯舉。起攀後他步調俐落，約5分鐘便通過第一段關卡，之後向上推進的速度幾乎未見放緩，途中雖一度甩動雙手調整、緩解疲勞，但整體節奏穩定，最終耗時1小時31分鐘、於10時43分成功攻頂，現場民眾齊聲喝采。至於他完成登頂後要如何下樓，也引發網友熱議，而答案隨後也隨之揭曉。民視 ・ 1 天前 ・ 14則留言
陳漢典、Lulu婚禮戴資穎也到了！網友超驚豔：這粉色系少女是誰？
體育中心／綜合報導陳漢典、Lulu昨（1/25）舉辦婚宴，現場眾星雲集，前羽球球后「小戴」戴資穎也到場祝福，「小戴」以一身粉色系上衣搭配白色長褲粉嫩出席，讓網友大為驚艷，直呼「好美」。FTV Sports ・ 21 小時前 ・ 3則留言
LuLu爸駕55688大車隊載女出嫁 按跳表、給收據惹笑陳漢典
藝人LuLu與陳漢典今（25）日舉行文定，一整排貼有55688標誌的台灣大車隊計程車護駕，主禮車上的職業駕駛是LuLu的父親黃路，在女兒大喜之日親手掌舵，黃路一坐上駕駛座，就按下計費跳表機，新娘LuLu與女婿陳漢典當場笑出來，當車隊完成迎娶回到會場，黃路還列印出125元收據交給新人，象徵把最穩定的幸福準時送達。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 23則留言
攀登》爬台北101酬勞少到尷尬 Honnold透露最大挑戰
在因雨延後24小時後，美國攀岩好手Alex Honnold今天花了1小時31分33秒的時間成功征服台北101，完成史上最高都會區徒手攀登紀錄。TSNA ・ 1 天前 ・ 39則留言
讓霍諾德登101、台灣國旗飄揚！曝賈永婕「還做了這些事」網驚：夠了沒
聞名全球的40歲美國自由攀岩傳奇猛將霍諾德（Alex Honnold），昨（25）日在無安全設備保護的狀態下，挑戰徒手攀登台北101，整個過程由Netflix進行全球直播，霍諾德從上午9點多開爬至上午10時43分登頂，僅用91分鐘完成挑戰，台北101董事長成功賈永婕扛住壓力，讓世界看見台灣，就有網友盤點這幾年做過的超狂事蹟，笑稱「賈永婕你夠了沒」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 73則留言
本週3段式變天！明起轉雨「這天最冷」跌破10度 一圖秒看懂
把握好天氣！氣象粉專天氣風險分析師吳聖宇表示，今（26）日白天較溫暖，不過這週有兩次大陸冷氣團南下，一次是週二到週四清晨（27至29日），一次是週六至下週三清晨（31日至2月3日），兩次降雨機會都較高，未來7至10天天氣、溫度起伏變動大，已有春天的感覺，提醒民眾要多加留意天氣變化。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 2則留言