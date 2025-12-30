台中導入黑水虻多元污泥處理技術 低碳轉化資源循環利用
【記者陳世長台中報導】隨著污水下水道接管率持續提升，水資源回收中心產生的廢棄污泥量逐年增加，污泥處理與去化成為推動環境永續的重要課題。台中市政府水利局自2022年起導入黑水虻生物處理技術，將低碳、減量與資源循環概念實際應用於污泥處理流程中，落實2050淨零排放政策目標，展現市府推動永續治理的具體作為。
水利局長范世億說明，過往廢棄污泥多以焚燒或掩埋方式處理，不僅處理成本高，也伴隨能源消耗與碳排放等環境負荷。市府與國立台灣大學研究團隊合作，利用黑水虻幼蟲分解有機質的生物特性，於自動化系統中進行污泥生物處理，並實際導入水資源回收中心進行長期運轉驗證，作為低碳污泥處理的創新示範。
水利局進一步指出，實際運轉成果顯示，黑水虻生物處理技術可有效降低廢棄污泥重量，減量幅度約達40%，同時具備低能耗、可於污水廠內就地處理等優點，不僅減少污泥外運需求，也降低傳統高能耗處理方式對環境造成的影響，展現其作為替代性污泥處理技術的應用潛力。
水利局補充，相關處理流程已依國際標準完成碳足跡盤查，並通過ISO 14067產品碳足跡第三方查證。評估結果顯示，相較傳統污泥處理方式，黑水虻生物處理系統在整體生命週期中具備顯著減碳效益，且處理後產物可朝生質燃料、固態燃料棒等高值化再利用方向發展，兼顧減量、減碳與能源化利用，為城市邁向淨零轉型提供可行作法。
