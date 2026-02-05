台中小吃店攻擊案！50歲男當母面無預警「持刀刺人」凌晨遭逮

台中市北區一間餐飲業，昨日晚間有民眾無預警持利刃攻擊同店顧客。 圖：翻攝Threads/來源：x.nal._

[Newtalk新聞] 台中市北區昨(4)日晚間傳出隨機攻擊事件，一名男子在一間餐飲店內用餐時，突然遭隔壁桌的陌生男子持利刃攻擊，造成右肩近鎖骨處受傷，所幸無生命危險。犯案男子則於事發後帶著同在現場的母親逃逸，今日凌晨遭警方查獲逮捕。

台中市北區漢口路上一間剛開幕約3週的蒸餃店，昨日晚間7時許，一名林姓男子在店內用餐時，竟持利器刺傷對桌男子，造成對方受傷後逃逸。警方獲報趕抵時，犯嫌已逃離現場，僅剩傷者且店內地面留有血跡。據了解，傷者為41歲劉姓男子，當時與女性友人一同用餐，右肩近鎖骨處遭利器刺傷，所幸意識清楚，經救護人員送醫治療後無生命危險。

警方初步調查，行兇的50歲林姓男子當晚陪同母親前往該店用餐，雙方在用餐過程中互不相識，也未發生任何口角或衝突。直到雙方準備離開時，林男卻突然掏出隨身攜帶的利剪，朝劉男右側鎖骨上方刺擊一刀，隨即轉身離開現場。

由於店家剛開幕尚未裝設監視錄影設備。警方成立專案小組，擴大調閱周邊監視器畫面，並查訪附近商家及住戶，逐一比對、分析相關畫面，經連夜追查，於今日凌晨2時50分許查獲犯嫌到案。詳細犯案動機仍待警方進一步調查釐清，全案訊後依恐嚇公眾罪及傷害罪移送台中地檢署偵辦。

