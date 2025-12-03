台中少年情緒激動當街揮刀 熱心路人英勇奪刀制伏 母遭劃傷濺血

記者潘靚緯／台中報導

台中一對母子在街頭爆發衝突，少年激動揮刀，路人見義勇為上前制止、協助奪刀。（圖／翻攝自Threads @jessica_yilin）

台中市南屯區今(3)日下午驚傳少年持刀揮舞傷人案件，有民眾目睹一對母子在路邊爭吵，兒子不停揮舞水果刀，體格壯碩的熱心路人見狀上前奪刀，試圖制伏少年，過程中，母親的手不慎被劃傷流血，所幸無生命危險。警方初步調查，母子因外送問題爆發口角，才會演變為肢體衝突。

台中警第四分局獲報，今(3)日下午2點許，有民眾目擊向心路上一名少年手裡拿著水果刀揮舞，其母親在一旁攔阻，母子進一步爆發肢體衝突，一名路人見狀，趕緊手拿安全帽上前嚇阻，協助壓制少年，並奪下手中的水果刀，搶奪過程中，造成該名母親左手臂被劃傷流血。

母親在勸阻兒子過程中，遭劃傷左手臂。（圖／翻攝自Threads @jessica_yilin）

少年當街持刀傷人，嚇得附近民眾趕緊逃離並報警。警方調查，當時這名少年疑似想跟著父親出門外送飲料，但被拒絕，他又和母親發生爭執，一氣之下，拿自家的水果刀作勢朝家人揮舞後，進一步揮刀作勢傷人，由於少年情緒激動，警方同時將他強制送醫。

