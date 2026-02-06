台中少年步槍掃射茶行凌晨裁定收容 「劇本式」投案疑黑幫教唆

台中少年持步槍狂轟茶行 ，法院審理後裁定送少觀所收容。資料照片

台中市太平區 5 日上午驚傳槍擊案，一名 17 歲李姓少年持改造突擊步槍，朝中山路三段「太平茶行」大門瘋狂掃射 20 餘槍，現場落地窗碎裂成蜂窩狀，所幸時值未營業時段，並無人員傷亡。李嫌犯案後態度從容，於兩小時後跨區前往第四警分局投案。台中地院審理後，已於今日凌晨裁定收容於少年觀護所。

據調查，李嫌當日上午搭乘計程車抵達現場，特意避開監視器後，掏出外觀類似 M1 突擊步槍的長槍對準茶行開火。目擊者指出，少年作風極其大膽，打光一個彈匣後還在現場冷靜更換彈匣續掃，直到 21 發子彈用罄才搭車離去。

李嫌到案後聲稱，槍枝是「過世父親留下」的，犯案動機則是因為兩個多月前在酒店與茶行人員發生糾紛。對於跨區投案，他稱是因為「分局門口好停車」，讓員警傻眼。

警方分析，李嫌從開槍後的冷靜撤離到避重就輕的供詞，皆符合典型的江湖「警告」套路，懷疑少年是受幫派大佬教唆出面頂罪。目前警方正全力溯源槍枝來源，並針對該地區幫派勢力進行擴大偵辦。



