台中少年開槍掃射！疑有「藏鏡人」教唆 當地人曝：茶行晚上怪怪的

記者林意筑／台中報導

17歲少年持改造步槍對著茶行掃射20多槍後逃逸。（圖／翻攝畫面）

台中太平「太平茶行」昨（5）日上午10時許驚傳槍擊案！一名17歲少年手持改造M1突擊步槍，態度從容冷靜對著茶行掃射20多槍後逃逸。後續經追查，該茶行疑似是北部某外省掛的「公司」來台中設立的據點，人員平時積極參與當地廟會活動，更有附近居民說，茶行夜間時燈火通明，且常有豪車停靠。

「太平茶行」遭17歲少年開槍掃射。（圖／翻攝畫面）

位於台中太平中山路三段的「太平茶行」，5日上午10時許傳出如同鞭炮般的密集聲響，玻璃門窗瞬間遭射穿，留下20多個彈孔。經警方調查，發現17歲少年在射擊過程中遭遇卡彈，卻異常冷靜換上第二個彈匣後繼續掃射，且犯案後，少年攔下計程車逃往市區，繞行近50分鐘，卻刻意捨棄沿途的派出所，直奔9公里外的第四分局投案。

少年向警方供稱，犯案槍枝是「過世的爸爸」所贈送，試圖利用死無對證的漏洞，將刑責與線索斷在自己身上，展現出「一人扛全案」的強烈意圖。不過少年無軍事背景，卻能熟練進行槍枝「故障排除」，且投案路線顯然經過精密規劃，讓警方認為，少年的說詞顯然是受人指點，將持續追查背後是否存在有「藏鏡人」教唆，釐清真實的開槍動機。

據了解，「太平茶行」為獨棟建築，外觀清新雅緻，疑似是北部某外省掛的「公司」來台中插旗設立的據點，茶行人員平日積極參與當地宮廟活動。有附近居民說，茶行白天冷清，夜間燈火通明，常有豪車停靠。

