台中少年開槍掃射20多槍！黑道潛規則曝光：「藏鏡人」才是狠角色

「太平茶行」遭17歲少年持改造步槍掃射20多槍，事後逃逸跨分局投案。（圖／翻攝畫面）

台中太平「太平茶行」昨（5）日上午10時許驚傳槍擊案！一名17歲少年持改造步槍，態度從容對著茶行掃射20多槍，事後逃逸跨分局投案。回顧起2010年5月，台中地方角頭翁奇楠遭少年槍手廖國豪狙殺，也因此揭開黑道長期運作「潛規則」，決策者不會站在第一線扣扳機。

「太平茶行」遭17歲少年開槍掃射，玻璃窗上留下大片彈孔。（圖／翻攝畫面）

位於台中太平中山路三段的「太平茶行」，5日上午10時許傳出如同鞭炮般的密集聲響，玻璃門窗遭掃射留下20多個彈孔，少年犯案後搭上計程車逃往市區，直奔9公里外的第四分局投案。事後少年向警方供稱，犯案槍枝是「過世的爸爸」贈送，試圖將刑責攬在自身上，不過少年無軍事背景卻能熟練使用槍枝，且投案路線經精密規劃。不禁讓警方認為，少年的說詞顯然是受人指點，背後恐有「藏鏡人」教唆。

警方認為少年恐遭「藏鏡人」教唆。（圖／翻攝畫面）

此案曝光後，讓人回想起2010年5月發生的「台中角頭翁奇楠命案」，當年年僅17歲的少年槍手廖國豪出面執行高風險任務，經檢警追查，發現廖國豪背後確實有「藏鏡人」指導，且廖國豪並非衝動犯案，而是典型被推上檯面的執行者。

有名江湖道上人士表示，「江湖裡，敢開槍的不一定最狠，但能讓別人替他開槍的，才是真正危險的人」，而「少年槍手」常被灌輸「替人辦事，就能換名聲、換人情」的想法，也因年紀輕法律責任低、背景單薄，一旦出事切割成本最低，卻也最容易成為棄子。

