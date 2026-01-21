台中少東騷擾收銀員2年！不認識等下班、稱「家父經營建設公司」 下場出爐

即時中心／林韋慈報導

中部一名建設公司少東，於2022年間在某賣場購物時，對擔任收銀員的女子一見鍾情，隨即展開追求，卻演變成長達2年的騷擾行為。即便女子已多次嚴正拒絕，他仍不斷傳送「520」等曖昧訊息及照片，甚至等待對方下班。法院一審依《跟蹤騷擾防制法》判處該男有期徒刑6月，得易科罰金；男子不服提起上訴，二審近日裁定駁回，全案定讞。

判決指出，男子於2022年4月在賣場見到女收銀員後，便展開瘋狂追求，不僅頻繁贈送高級燕窩禮盒，還在女子透過賣場主管明確拒絕後，仍持續糾纏，甚至在賣場外等待對方下班，迫使女子每次下班都須由同事護送，嚇得一度躲進結帳室不敢外出。

不僅如此，少東還透過品牌名牌蒐集資訊，找到該名女子的臉書帳號後展開訊息轟炸，聲稱「哥哥家是台中海線望族」、「家父經營建設公司」，並在情人節、除夕夜傳送印有女子姓名的紅包袋照片，留言「我有準備壓歲錢呢！」更令人感到恐懼的是，該男擅自存取她的生活照，將兩人的照片拼貼後上傳，並寫下「是蠻像的……超清秀的，我超喜歡」等文字。

女子離職後，該男仍未罷休，甚至假冒其友人身分，向女子親友傳訊，試圖打探她的現職與行蹤，女子最終忍無可忍，報警處理。對此，少東男辯稱，當初只是因購物時不慎撞倒女收銀員的水壺，心生愧疚才贈送燕窩致意。然而，法官勘驗雙方對話紀錄後發現，男子多次傳送「520」、「想去XX找妳」等明顯帶有愛慕與追求意味的訊息，與其說法不符。

台中地院法依跟蹤騷擾罪判處有期徒刑6月，得易科罰金。男子不服判決提起上訴，表示自幼居住國外，在美國取得雙碩士學位，近年返台接管家業、從事建設及航太相關工作，中文與華語表達能力不佳，請求從輕改判拘役。

不過，台中高分院認為，男子長期以單方面訊息騷擾被害人，已嚴重干擾其日常生活，且至今未獲得被害人諒解，一審量刑並無不當，裁定駁回上訴，全案定讞。

