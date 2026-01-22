台中尚泳計畫啟動 大甲國小打頭陣

台中市長盧秀燕22日前往大甲區視察大甲國小禮堂拆除重建。（温予菱攝）

台中甲安埔鄉親迎新年好禮，台中市長盧秀燕22日赴台中市大甲區視察大甲國小老舊禮堂，當場宣布推動「台中尚泳計畫」。盧表示，台中市僅35％學童會游泳，為讓海線學童增加游泳技能，市府將斥資2億8000萬元，在大甲國小新建室內溫水游泳池，一樓是游池，二樓為禮堂，打造兼具教學、運動與社區共享的校園。

盧秀燕昨前往大甲區視察大甲國小禮堂拆除重建工程，當場宣布今年要啟動尚泳計畫，她表示，台灣是海洋國家，國民應該要盡量會游泳，游泳不僅可以健身，也是重要的求生技能，不過台中市100位中孩子會游泳且通過考試大約僅有3成5，所以今年針對這方面加強。

盧秀燕說，尚泳計畫分成鼓勵、實習游泳、盤點區域泳池量能面向，除提供經費給學校，讓校方做游泳相關推廣及課程，鼓勵學校教孩子游泳外，若學校附近有校內、私立游泳池及公立國民運動中心及私立等，由市府出錢，增加孩子游泳課程，另也盤點地方游泳池量能。

盧秀燕表示，量能多的可讓多間學校使用，針對少的地區，比如甲安埔，只有1座私立游泳池，顯然量能不足，所以決定在大甲國小新設地區第1座公立溫水游泳池，正值國小內禮堂重建，故將兩者結合設計，1樓蓋溫水游泳池，提供給學校、鄰近居民使用，2樓則為禮堂，前者花費約1億5000萬元，後者為約1億3000萬元，皆由中市府預算支應。

盧秀燕強調，雖然中市府財政非常辛苦，但再窮不能窮教育，再窮不能窮孩子，為了孩子的健康、求生技能，昨天到學校視察場地，她認為應能改建成達到標準25公尺泳池，感謝議會通過預算，今年開始動工，預計3年後完工。

教育局說明，尚泳計畫主要有3大方向，包括：增加孩子的游泳課程，讓更多孩子會游泳；推廣游泳運動增加相關比賽與選手培育；擴充游泳場地。