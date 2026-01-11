台中尾牙餐會3人衝突其中1人送醫 清水警偵辦

（中央社記者趙麗妍台中11日電）有貨運業者10日晚間在台中梧棲區文化路二段某餐廳舉辦聯合尾牙，陳姓男子、邱姓男子曾發生不愉快，席間2人口角衝突，邱男找來楊男毆打陳男，陳男頭部受傷送醫，警方依法偵辦。

台中清水警分局10日晚間接獲報案，梧棲區文化路某餐廳發生糾紛案件，出動大批警力，到場時已無肢體衝突。警方今天表示，經調查，現場為貨運同業聯合尾牙；席間，陳男與邱男因先前曾在工作中發生不愉快，引發口角。

過程中，陳男爆粗口並以腳踹邱男，引起邱男不悅與楊男毆打陳男，造成陳男頭部受傷。雙方均表示不提告傷害罪，全案仍將陳男、邱男、楊男3人依社會秩序維護法偵辦。（編輯：陳仁華）1150111