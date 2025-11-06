台中居住正義淪為空談 陳俞融揭75歲長者租屋被拒40次
[Newtalk新聞] 民進黨台中市議員陳俞融今（6）日指出，有位75歲長者由於無自有房產，只能租屋，但找租房時連續被拒絕 40次，大部分房東聽到要入住房客年齡超過65歲時，就直接拒絕，甚至就連具有社宅性質的包租代管機構也拒出租，在台中居住正義淪為空談。
市議員陳俞融、陳淑華、張芬郁、陳雅惠、謝家宜、蕭隆澤等人今日於都建水業務質詢中指出，台中市標榜「幸福城市」，但對65歲以上長者而言，租屋卻是一場噩夢！高齡長者在租屋市場處處碰壁，房東一聽到年齡就拒絕出租，讓長輩們飽受租不了屋之苦。
陳俞融以服務案件舉例，一位從外地退休要回來台中定居養老，75歲左右長者，由於沒有自有房產，只能租屋，但找租房時，大部分房東聽到要入住房客年齡超過65歲時就直接拒絕，連看屋的機會都沒有，甚至就連具有社宅性質的包租代管機構，也說無法讓高齡長者入住，最後這位長者找了接近40間租屋都被拒絕，更顯高齡長輩租屋的困境。
都發局長李正偉回應，會針對長者部分，加強包租代管部分，要求業者優先處理長者案件，若涉及到中央補助相關規定，會將議員建議納入向中央提出，而若涉及市府可行範圍，則朝議員建議方向努力，而提高關懷戶比例部分，會納入政策研議，並向住宅審議委員會提案。
陳俞融指出，原本應該實現居住正義的社會住宅，竟也成為老人難以跨越的高牆！根據市府統計資料顯示，截至114年9月3日，全市 13處社宅共 2,831戶已出租戶數中，65歲以上老人成功申請入住僅 296戶，整體入住率僅 10.46%，遠低於應有的照顧水準。
陳俞融說，台中市各社宅表現更是慘不忍睹，南屯區建功一號社宅的老人入住率竟只有 1.35%，74戶承租戶中僅 1戶長者入住；建功 2、3號合計 187戶，也只有 14位長者，入住率僅 7.49%。即使是入住率較高的東區協園社宅，也只有 16.22%，顯示社宅對長者極不友善。
陳俞融也說，全台中市社宅有留設 40%關懷戶數保障弱勢戶（包含65歲以上長者）居住權益，而雖目前台中社宅關懷戶總計占比雖達 46.34%，但65歲以上承租人在全市社宅關懷戶中的比例卻只有 22.56%，顯示市府的關懷政策並未真正照顧到最需要幫助的長者族群。
陳俞融提到，根據都發局「近三年完工社宅」的申請資料，7處新社宅招租，65歲以上長輩的總申請件數高達 1,567件！但最終未成功入住的長輩高達 1,237人。其中未成功入住原因為「未中籤」者，有高達 711位的長輩。
陳俞融接著說，根據市府資料，全市社宅的「無障礙房型」中，竟然有 38戶是「空戶」，市府一方面讓 711位需要被照顧的長輩，因為抽不到籤而流落街頭；另一方面，卻讓 38間專門為行動不便者設計的無障礙房型，空在那裡養蚊子！都發局的行政效能與資源錯置，已經到了令人無法容忍的地步。
陳俞融要求市府，應該設成立「友善長者租屋媒合平台」，市府主動與大型租屋網站合作，篩選出「願意租給長輩」的房屋列表，並設立單一窗口，公開友善長者的租屋資訊。同時，應提供房東更強的誘因，例如加碼提供「維修補助」與「稅賦優惠」，消除房東對於長者入住的疑慮。
陳俞融也要求市府，調整社宅分配機制，將社宅關懷戶比例從現有的 40%，提高到 50%。並且，在這 50%的關懷戶中，必須明訂65歲以上長者的保障名額，確保他們不再於關懷戶類別中被排擠。維護居住正義，營造友善租屋環境。不讓台中成為一座「老無所居」的冷漠城市！
市議員陳雅惠及陳淑華指出，台中65歲以上長者租屋難、社宅又不納入，成政策黑洞。她批評盧市府喊「安居樂齡」卻無實質作為，讓長輩租不到房、領不到補助，呼籲市府正視高齡租屋困境，別再粉飾太平。
