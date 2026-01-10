台中居服員竟是狼！伸手掀衣猥褻腦麻女 還酸：胸小摸一下沒感覺

記者林意筑／台中報導

身為居家服務員的林姓男子趁機猥褻腦麻女子。（示意圖／pixabay）

台中一名身為居家服務員的林姓男子，替一名臥床老翁服務近10年，而老翁的女兒也罹患腦性麻痺。2023年時，林男以拔罐為由，趁機撫摸老翁女兒的胸部，面對女子反抗，林男還說「妳胸部小，摸一下沒感覺」，讓女子氣得提告。經法院審理，一審依強制猥褻罪，判刑3年6月，二審近日審結，仍維持原判。

據了解，擔任居服員的林男以服務臥床老翁近10年，與老翁家人平時相處正常，未料2023年1月23日時，林男明知老翁女兒患有腦性麻痺、行動不便，竟趁老翁妻子外出倒垃圾、老翁在客廳時，趁機在廚房內以檢查拔罐狀況為由，拉開女子上衣後撫摸胸部。

女子驚覺後立即反抗，以左手握拳、伸向胸口處欲推開林男，且拼命喊出「不要」等語，但林男不但不理仍繼續觸摸，還出言嘲諷「妳胸部這麼小，摸一下又沒感覺」等語，直到女子奮力頂開，林男才鬆手，事後女子氣得提告。

案件經台中地院審理，林男否認犯行，且辯稱因女子肩頸會痠痛，出於治療目的才按壓女子鎖骨，拉開衣物察看拔罐狀況，沒有猥褻女子。不過女子母親證稱，女兒在案發後立即告知林男的犯行，「女兒希望將林男換掉，不要再看到林男」，女子經心理諮商後也有創傷性壓力症候群等狀況，法官認定林男犯行明確，判刑3年6月。

不過林男不服上訴台中高分院，仍否認犯行，強調此案只有女子單一證述，證據不足，不過二審認為，林男服務女子一家已久，無設詞誣陷林男的必要，採信女子證詞，駁回上訴，維持一審原判，仍可上訴。

