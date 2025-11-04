「台中屋主遭裝修詐騙損失200萬元！設計師收款後未動工還偷電器變賣」一名台中市屋主委託設計師翻新老宅，付出200萬元卻發現工程完全未完成，設計師還被指控偷走家電變賣。儘管該名設計師當庭就坦承挪用客戶資金，檢方最終卻做出不起訴處分，讓屋主感到極度失望與不解，堅持要討回公道！

台中屋主「付200萬」沒裝修 設計師認挪用款項卻不起訴。(圖／TVBS)

一名台中市屋主邱小姐遭遇了令人心痛的裝修詐騙案件，她在去年1月付出200萬元委託曹姓設計師為北區老宅進行翻新裝潢，卻在約定交屋日發現工程完全未完成。更令人氣憤的是，曹姓設計師還被指控偷走家電變賣，導致邱小姐必須重新尋找他人設計翻修，額外支出高達500萬元。儘管曹姓設計師在今年3月17日的傳喚中當庭承認挪用客戶資金，檢方卻在10月中做出不起訴處分，讓邱小姐感到極度失望與不解。

設計師當庭認挪用款 屋主氣檢方不起訴。(圖／TVBS)

去年邱小姐曾帶著大聲公前往曹姓設計師住家，大聲要求歸還款項，此事還登上媒體版面。同年8月，其他受害者也曾到曹姓設計師住處對質，指控他拖欠工程款。當時曹姓設計師解釋自己需要時間，沒有足夠資金支付師傅，還提及自己曾出車禍等理由，甚至在解釋過程中情緒失控，最終仍無法給予受害者滿意的答覆。

台中屋主「付200萬」沒裝修 設計師認挪用款項卻不起訴。(圖／TVBS)

邱小姐隨後對曹姓設計師提出詐欺告訴，經過一年半的等待，今年3月法院傳喚雙方到庭。邱小姐表示，檢察官當場詢問曹姓設計師，對方也坦承因資金不足而挪用屋主的錢，收取款項後卻未進行任何裝修工程。邱小姐原本認為此案應能成功起訴，但令她震驚的是，10月中竟收到地檢署寄來的不起訴書。

設計師當庭認挪用款 屋主氣檢方不起訴。(圖／TVBS)

經查詢法院公開判決書，邱小姐發現這名曹姓設計師過去曾在室內裝修公司任職，因經濟狀況不佳，多次向客戶收款後據為己用，曾因業務侵占罪遭到判刑，也曾被控積欠工程款。對於此次不起訴的決定，邱小姐表示將申請再議，為自己討回公道。

