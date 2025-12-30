台中展現醫療觀光亮點

台中市政府為拓展東南亞觀光市場及展現台灣國際醫療量能，深化本市觀光城市形象，於12月29日邀請緬甸觀光旅行社業者來台中踩線，規劃以「醫療觀光結合休閒旅遊」為主軸，實地走訪台中慈濟醫院，並安排參觀麗寶樂園、中社花市等指標性觀光亮點，讓國際旅遊業者深入了解台中多元且具競爭力的觀光資源。

觀光旅遊局長陳美秀表示，踩線團首站前往台中慈濟醫院，透過院方專業簡報與實地導覽，深入認識醫院在智慧醫療、國際化服務、完善照護流程及人文關懷等方面的特色。緬甸旅行社代表對台中醫療水準、友善環境及國際病患接待量能表示高度肯定，認為極具發展醫療觀光行程的潛力，未來國際旅客可結合健康檢查、術後休養及家屬陪同旅遊，打造極具吸引力的客製化產品。

觀旅局補充，除醫療觀光主題外，台中食宿遊購皆遠近馳名，踩線行程亦安排走訪台中重要觀光景點，包含深受親子與年輕族群喜愛的麗寶樂園，讓業者實地感受大型主題樂園、度假飯店、專業合格卡丁車賽車場及大型購物商場，體驗一站式服務的完整性；還有廣受亞洲遊客喜愛的中社花市，欣賞四季花海景觀，體驗台中豐富的農業觀光與自然風貌，展現先進城市兼具休閒、文化與生活美學的多元魅力。