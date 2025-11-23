台中屢傳「偷排廢水」案！大里區、太平區近3年共已查獲118次
即時中心／高睿鴻報導
台中市近年發展建設迅速，卻也因此衍伸大量汙染環境案，市府環保局今（23）說明，光是近3年於「重災區」大里區、太平區，就共計查獲118家次違反《水污染防治法》，處分金額高達965萬2250元；其中，今（2025）年於大里區中興路一段查獲，某食品加工業排放製程廢水，未符合放流水標準，也依法告發並處台幣109萬2000元罰鍰。
市府提到，大里、太平經重劃區開發後，工廠聚落與新建住宅混合發展，形成「同條溝渠部分地下化、部分明渠」，甚至穿過私人建物下方，管路複雜且權管機關各異。環保局說明，為克服管路錯綜複雜的難題，目前積極執行市區水污染案件稽查，利用溝渠水利圖資，確認上游水路流向；近年，更是戮力結合科技工具輔助稽查，於污染發生沿線，架設遠端監控設備，分析污染發生時段、樣態掌握可疑污染源。
不僅如此，還輔以空拍機沿水路追查、再藉由稽查人員現場地毯式搜索，縮小稽查範圍，以提升水污染案件破獲率。
環保局呼籲，若經查獲污染水體行為屬實，屬列管（須領有水污染防治許可文件）事業者，依違規樣態，分別可以違反水污染防治法第7條、第14條、第20條或第28條規定，最高可處新台幣2000萬罰鍰；其餘非列管事業或個人，則可依違反水污染防治法第30條規定，處新台幣3萬元以上至300萬元以下罰鍰。
環保局提醒業者及民眾，應遵守環保法令，切勿貪圖方便或存有僥倖心態而造成環境污染，另民眾如有發現環保污染違規情事，可利用環保局設置之24小時環保報案專線04-23280380、免付費專線0800-066666或撥打1999市民一碼通立即通報，以利環保局掌握稽查時效，共同為維護環境品質盡一份心力。
