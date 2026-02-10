台中山城春節不塞車！豐原、東勢警分局相關交管曝

豐原慈濟宮將湧入人潮。（警方提供／李京昇台中傳真）

農曆春節期間，豐原警分局自2月14日至22日在廟東復興商圈中正路實施人車分道並禁止臨停，提升逛街與參拜安全，並以科技監控車流即時疏導。東勢警分局同步在山城地區執行交通疏導，針對東勢、新社及大雪山等易壅塞路段加強管制，並提醒民眾配合九庄媽遶境活動交通措施，注意山區行車安全。

台中市豐原區廟東復興商圈及信仰中心慈濟宮湧入大量人潮，為避免人車爭道，豐原警分局自2月14日至2月22日，在中正路源豐路至博愛街路段設置交通錐與連桿，實施人車分道，並禁止路段兩側臨時停車，除仁愛街、信義街保留缺口外，其餘巷口同步封閉，以提升車流效率，讓民眾能安心逛街及參拜祈福。警方也透過科技設備監控車流，一旦出現壅塞，將即時調派警力疏導，並規劃行人徒步區，確保過年期間採買與參拜動線安全順暢。

明德路與豐勢路口將有人潮湧現。（警方提供／李京昇台中傳真）

另外，東勢警分局為維護山城地區春節交通，同樣於2月14日至2月22日執行交通疏導勤務，針對東勢區豐勢路、新社區中興嶺圓環、協中街、台8線東關路、東勢林場沿線、大雪山及東豐綠廊自行車道周邊等易壅塞路段，加強交通管制與違規取締，提供民眾安全、便捷的用路環境。警方也建議，欲北上國道1號的駕駛，可改走台3線東蘭路銜接卓蘭大橋，再接縣道140號前往國道1號三義交流道，避開國道4號銜接國道1號的壅塞車潮。

此外，新社區「九庄媽」遶境活動預計於2月20日舉行，遶境隊伍將行經東湖街、東新路、中和街及興中街等路段，東勢警分局也將派員加強交通疏導。警方提醒，東勢與新社多屬山區，道路狹窄且彎道多，民眾行車務必減速慢行，並配合員警與義交指揮，共同維護春節交通安全。

