台中山城景點多 春節9天警方加強交通疏導及取締

〔記者歐素美／台中報導〕台中市山城地區是知名的旅遊景點，為了讓民眾春節返鄉、旅遊能交通順暢，東勢警分局將於2月14日至2月22日共計9天，執行「春節連續假期交通疏導勤務」，針對東勢區豐勢路、新社區中興嶺圓環路段、協中街、中93與中95路口、台8線東關路段、東勢林場沿線(勢林街)、大雪山沿線(中坑路)、東豐綠廊自行車道周邊道路、新社區中和街周邊道路等易壅塞路段，於每天10至12時、16至18時，加強交通疏導及取締違規，以提供民眾「安全、便捷、順暢」的交通環境。

東勢警分局表示，轄區有石岡水壩、東勢林業文化園區、東勢林場風景區、客家文化園區、新社香菇街、新社區鳥銃頭櫻花林等地點，是民眾攜家帶眷旅遊及賞櫻的好去處，同時也是民眾前往大雪山森林遊樂區、谷關風景區等景點必經之地。

民眾出遊往返，車流可能匯集於東勢大橋、東關路及協中街，警方建議要走國道1號北上的駕駛人，可以走台3線東蘭路銜接卓蘭大橋左轉縣道140號接國道1號三義交流道替代，避開往豐原區國道4號接國道1號車多壅塞的情形。

另外，新社區以「有神無廟」、「八庄吃一庄」聞名的「九庄媽」遶境，預訂2月20日(大年初四，星期五)5時在爐主府(新社區東湖街二段58巷2號)集合後步行出發遶境，行經新社區東湖街2段、東新路1段、中和街5段至1段、東山街、興中街、興安路、興社街等路段，預計於11時抵達活動會場(新社區東新路一段5號)，進行鑾轎進壇安座儀式。

警方提醒民眾過年期間到新社區，因遶境人數眾多、隊伍可能拉很長，加上新社區道路狹小，請民眾勿違規停車，並配合員警或義交的指揮，部分路段可能實施單車道雙向通行，請民眾耐心等候，一同感受新社區文化的魅力。

尤其，東勢區、新社區多屬山區，部分路段路幅小、彎道多，警方提民眾駕車務必小心行駛，並牢記「路口慢看停，行人停看聽」，保護自己也保護他人安全。

