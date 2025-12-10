台中山城欣賞「楓景」外，還能感受人文與自然風光秋冬旅遊亮點



武陵芳香萬壽菊

台中氣候怡人，在這個秋冬季節，展現秋戀迷人的風采。日前交通部觀光署公布第2屆「觀光亮點獎」入選名單，台中市多處景點榮獲肯定，入列2026–2027年「臺灣觀光100亮點」，包括：國立自然科學博物館、武陵農場、福壽山農場、雪霸國家公園臺灣櫻花鉤吻鮭生態中心、谷關遊客中心暨入關博物館及八仙山國家森林遊樂區；另台中觀光旅遊局提報的自行車文化探索館與寶熊漁樂碼頭也雙雙入榜，顯示台中旅遊特色深受民眾喜愛。

台中觀旅局長陳美秀表示，台中的亮點，代表著城市生命力的延伸。從高山林野到城市藝文，從自然生態到文化體驗，每個角落都有屬於自己的故事；秋冬是最適合走訪山城的季節，天氣涼爽、景色轉紅，無論是上山賞楓、泡湯休憩，或在城市中漫遊博物館，都能感受到台中旅遊的風采與深度。









武陵農場露營區水杉







福壽山農場千櫻園生態景觀步道





目前在賞楓時節能賞秋冬之美的目的地，即是榮獲「最佳人氣獎」的武陵農場與福壽山農場，山林色彩層層交疊，楓葉、銀杏與水杉相繼轉紅，景致如詩如畫。在賞楓景之際，建議可順遊谷關遊客中心暨入關博物館，了解谷關地區的自然景觀與生態資源，欣賞溪谷風光，再前往八仙山國家森林遊樂區體驗森林浴、步道健行與生態觀察。山區景點不僅風光宜人，更兼具生態教育與環境保育的價值，不妨安排個台中兩天一夜的山城小旅行，享受大自然帶來的平靜與療癒。









谷關溫泉區是國內著名的泡湯勝地







即日起至1130止完登指定步道，即可兌換免費泡湯券





喜好大自然的朋友則可造訪雪山坑環線步道，步道坡度和緩並具有多樣生態，登山初學者、親子族群都能輕鬆體驗。除了走步道外，還能參與活動，凡完登雪山坑環線步道、任一谷關七雄或環山獵人登山步道，即可憑完登紀錄至神木谷假期大飯店或谷關溫泉飯店兌換免費泡湯體驗，在山林之中，感受台中自然風光魅力！









國立自然科學博物館(由科博館提供)



除了山林風光，城市之中，國立自然科學博物館是最受親子喜愛的知性景點，有恐龍化石、天文探索，還有環境生態及季節特展，內容兼具教育性與娛樂性，讓遊程更具深度；也可結合周邊草悟道商圈與美術館園區，安排知性又愜意的一日小旅行，感受城市中獨有的文化節奏與生活風景。









自行車文化探索館







寶熊漁樂碼頭



另也推薦到訪自行車文化探索館，透過互動展示與沉浸式體驗，遊客能親身感受設計與創新的城市能量；寶熊漁樂碼頭則融合海洋教育與親子娛樂，為全年齡層打造兼具學習與休閒的遊憩空間。

相關訊息台中觀光資訊可至台中觀光旅遊網(https://travel.taichung.gov.tw/)查詢。

