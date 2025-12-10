台中山海線耶誕亮燈 飛天白馬、消波塊耶誕樹療癒登場

豐原太平洋百貨白色耶誕樹，吸引民眾拍照。(記者張軒哲攝)

〔記者張軒哲／台中報導〕各地洋溢耶誕跨年氛圍，每年柳川水岸的耶誕點燈活動是台中歲末亮點，將於今(10)晚試點燈，除了市區耶誕活動展開，台中山海線也有多處耶誕拍照好去處，今年葫蘆墩圳主燈已架設完成，因為明年是馬年，主燈「飛天白馬」已經設置完成，豐原太平洋百貨白色耶誕樹，海線台中港酒店打造全台首座消波塊耶誕樹，以地景詮釋台中全新節慶氛圍，相當吸睛。

每年歲末，豐原區「軟埤仔溪周邊」、「葫蘆墩圳」、「陽明大樓」三大區域會佈置各式燈飾，從耶誕節點燈到元宵節，是山線居民歲末拍照好去處；今年豐原車站附近的葫蘆墩圳主燈已架設，馬年主燈「飛天白馬」雖未正式點燈，但展翅奔馳造型，引起路過民眾關注。

豐原太平洋百貨美人魚鐘廣場已換上耶誕新裝，如燈海般的窗簾帷幕中，白燦燦的聖誕樹伴著美人魚鐘展現豐原街頭最美的風景，在Threads上也引來眾多網友們競相留下美照。除了一連串的耶誕促銷，更推出年末強打的藝術活動，即日起於1樓藝術展區與9樓VIP CLUB 藝術展區推出「花常開，鳥常來，人常在-蘇服務絹本膠彩數位微噴版畫展」。

台中港酒店今年的耶誕以裝置敘事回應環境議題，今年於設計上以可再生紙材重構消波塊造型，旅客於館內與消波塊耶誕樹拍照打卡後，並於社群分享「願意支持的永續承諾」，例如願意使用循環餐具、減少一次性用品或投入海線環境行動，即可獲得抽獎資格。

台中港酒店推出消波塊耶誕樹。(記者張軒哲攝)

葫蘆墩圳主燈「飛天白馬」已經設置完成。(記者張軒哲攝)

