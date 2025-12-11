台中州廳古蹟修復5年宛如廢墟 廣場噴水池拆了！民眾怒批：慘不忍睹

記者潘靚緯／台中報導

台中州廳封館修復已5年，路過民眾目睹州廳現況直批慘不忍睹。（圖／翻攝自Threads @gigichangcc）

國定古蹟台中州廳擁有113年歷史，封館修復近五年。近期正進行第二期景觀工程時，路過民眾拍攝下施工現場，發現廣場宛如廢墟，連門前花園噴水池都被刨除，直呼慘不忍睹「真的會氣死人！」。對此，台中市文化局表示，水池設計阻隔動線，不符安全需求，報請文化部同意並邀專家學者審議通過拆除，但議員江肇國質疑，州廳噴水池是許多人的空間記憶，「這樣拆有在回復歷史風貌嗎？」。

網友直批廣場如同廢墟，具有紀念意義的噴水池竟被拆除。（圖／翻攝自Threads @gigichangcc）

不少民眾在社群平台Threads上指出，台中州廳原本的圓形花圃與噴水池廣場，如今卻是殘破建材散落，「五年了竟然還沒完成，現在又在挖廣場，亂七八糟，根本慘不忍睹！」，痛批市府大動土木修復古蹟，卻未尊重歷史原貌。還有人批市府工程延宕多時，「五年連101都完工了」，也有人回憶台中州廳原本巴洛克式的建築，曾是台中最適合拍攝婚紗的場地。

台中州廳廣場前噴水池，歷史悠久。（圖／翻攝自維基百科）

民進黨議員江肇國回覆，州廳修復的目標是「再造歷史現場」，廣場整修理應一開始就納入規劃，並參考歷史資料，而非封館四年後才突然大動土木，讓民眾嚇一大跳。他也提醒，州廳門前就是很漂亮圓形花圃，後來才改建成噴水池，都是歷史記憶的一部分，如今市府計畫將整個拆除，「這樣真的回復歷史風貌？」不要多花錢又偏離原先設定的文化保存目標，改到最後變得四不像。

台中市文化局則表示，州廳廣場因長期車輛進出而地坪凹陷，加上年久未整修，工程將進行挖除重鋪，預計明年完工後，廣場將成為行人空間，供民眾通行與活動使用。

