台中州廳古蹟慘變廢墟 網怒：亂挖地面破壞水池「看了不生氣嗎？」

國定古蹟台中州廳已有113年歷史，封館修復近五年。近期進行第二期景觀工程時，民眾拍攝下施工現場，發現廣場宛如廢墟，直呼「真的會氣死人！」有人感嘆，台中州廳原本有機會成為國家美術館，如今竟成如此模樣。









有不少民眾在社群平台Threads上指出，原本的圓形花圃與噴水池廣場，如今殘破建材散落，「五年了竟然還沒完成，現在又在挖廣場，亂七八糟，根本慘不忍睹！」痛批市府大動土木修復古蹟，缺乏尊重歷史。也有人表示「五年連101都完工了」，批市府工程延宕多時，並有許多人貼出台中州廳原本巴洛克式的建築，表示那裡曾是台中最適合拍攝婚紗的場地。

快新聞／台中州廳變廢墟！網怒亂挖地面、破壞水池 變成「台中人認不出的樣子」

台中州廳為百年建築。（圖／擷取自geomosa Threads）





民進黨議員江肇國回覆，州廳修復的目標是「再造歷史現場」，廣場整修理應一開始就納入規劃，並參考歷史資料，而非封館四年後才突然大動土木，讓民眾錯愕。他也提醒，州廳前的圓形花圃與噴水池都是廣場歷史記憶的一部分，如今市府計畫將整個拆除，令人擔心是否能回復歷史風貌，或只是為其他目的改造，恐將偏離文化保存目標，最終變得四不像。

台中市文化局則表示，州廳廣場因長期車輛進出而地坪凹陷，工程將進行挖除重鋪，預計明年完工後，廣場將成為行人空間，供民眾通行與活動使用。









