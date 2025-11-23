台中工人打掃11樓天井重摔2樓 半邊左臉不見

台中南區驚傳嚴重工安意外，緊急送醫。（圖／東森新聞）





台中南區驚傳嚴重工安意外。一名33歲外籍移工，23日下午1點多在復興路二段的建築工地打掃時，不慎從11樓電梯天井墜落到2樓平台，左臉幾乎不見，當場昏迷。消防緊急送醫後發現，他顱骨、肋骨都有骨折，也有腦出血，生命跡象不穩定，還在加護病房觀察。而勞檢處初步判斷工地違反職安法，除了要求停工，最高可罰30萬元。

救護車十萬火急開進工地，一名男子頭部被頸圈固定，但他的臉部嚴重受創、意識模糊，情況相當危急。台中南區驚傳工安意外。記者vs.工地警衛：「（有發生什麼事嗎），沒有沒有，那不知道，（聽說有人墜樓），沒有沒有沒有，我們也不清楚。」

廣告 廣告

《EBC東森新聞》重回事發現場，工地警衛一看到記者在拍，馬上衝過來阻止，但卻有消防車從工地出來。工地主任：「在清潔而已啦，在做清潔的工作，星期天沒有什麼人。」

事發在23日下午1點多，台中復興路二段一個正在興建的大樓工地，一名33歲外籍移工疑似在打掃時，不慎從11樓天井墜落到2樓平台，從27公尺高度摔落。其他工人看到後馬上叫救護車。台中勤工消防分隊小隊長陳玉樹：「是左邊的臉皮這邊有翻開，然後他的手腳跟背部後側有嚴重挫傷，他的意識是不清的。」

男子送醫後，院方緊急縫合臉部撕裂傷，但他的頸椎受傷、血壓低、心跳過速，生命跡象仍不穩定，現在還沒脫離險境。台中市勞動檢查處處長邱怡川：「這個案件我們會要求現場停工，然後會罰新台幣3萬元以上、30萬元以下罰鍰。」

勞檢處初步判斷工地違反職安法，除了要求停工並開罰最高30萬元，也將派人到現場稽查。

東森新聞關心您

違法行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

台中工地移工「11樓高墜落」 臉部重創送醫搶救

山路驚魂！19歲女騎車自撞被拋飛到河堤邊 搶救不治

有詐！台中單純女網戀帥哥 約會先繳3千元保證金

