台中工地「無法出土、開工」業者警未來房價每坪漲3萬

土方清運新制上路後，各地引爆「土方之亂」，不少營建工程被迫停擺，其中又以台中市影響最為明顯。第一線工地已出現「無法出土、無法開工」的窘境，有業者指出未來房價恐因此每坪上漲3-5萬元。

去化量能失衡 中部土方壓力爆表

台中市都發局長李正偉指出，中部地區營建剩餘土石方出土量約占全國21.8%，其中台中市更達全國六分之一，然而中央核定的「最終去化量能」卻明顯失衡。以港區規劃來看，中部僅配置台中港約143萬立方公尺的處理空間，與台北港、高雄港動輒3千萬立方公尺以上的規模相比，差距相當懸殊，難以因應實際需求。

李正偉也強調，土石方是可回收的資源，市府支持強化流向管理、避免非法棄置，但目前中央推動的新制，相關配套仍未成熟，包括GPS裝設、電子聯單及最終去化場域都尚未到位，「最終去化量能不足，已對施工安全與營建產業造成衝擊，並非地方不配合執行。」

業者憂房價恐轉嫁消費者

有業者進一步試算，以台中常見約1500坪的住宅基地為例，地下開挖至4層，土方量動輒超過9萬立方公尺，按目前清運費每立方公尺約3500元計算，單是土方處理成本就增加逾3億元。若將成本分攤至約3000建坪、百戶住家，每戶負擔恐增加200至300萬元，換算下來，房價每坪上漲3至5萬元並非危言聳聽。

臉書粉專「賣厝阿明 知識+」發文表示，中央雖提出在台中港設置暫置區，但面積僅5公頃、容量約20萬立方公尺，且前置作業長達10個月，即便順利完成，也只能支撐台中市約1個月的土方量，短期內難以紓解壓力。粉專建議，應由行政院出面建立全國土方調度平台，統一跨縣市協調，同時給予業者合理緩衝期，待GPS、系統與去化量能到位後，再全面推動新制。

