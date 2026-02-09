台中工寮飄異臭！他開門驚見陌生男子「雙腳懸空」掛屋內…嚇壞報警

記者吳泊萱／台中報導

台中沙鹿區發生死亡案件，陌生男子陳屍工寮內嚇壞屋主。（示意圖／資料照）

台中市沙鹿區台灣大道六段一處橋下工寮發生死亡案件，昨日（8日）清晨6時許，警方接獲民眾報案稱在工寮內發現一具男屍，警消到場發現男子已死亡多時，且附近無人認識該名男子。經調查，死者是一名67歲曾姓男子，目前警方已通知家屬到案，並報請檢察官相驗，釐清案情。

警方表示，昨日清晨民眾準備工作時，發現一輛機車停在自家工寮外，開門一看竟有名陌生男子陳屍在工寮內，嚇得立刻報警處理。警消到場發現男子已死亡多時，經查死者身分為67歲曾姓男子，現場無外力介入，初步排除他殺，目前已通知曾男家屬到案，全案依規定報請台中地檢署檢察官進行相驗。

據了解，曾男是基隆人，與家屬已經很久沒聯絡，不清楚為何曾男會南下台中，並陳屍於沙鹿區的工寮內，詳細事發經過仍有待後續調查釐清。



