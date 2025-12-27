台中工廠宿舍命案！狠男一刀刺死同事 下場曝光

台中市大里區某工具大廠員工宿舍去年發生持刀命案。（示意圖／東森新聞）





台中市大里區某工具大廠員工宿舍去年發生持刀命案。一名沙姓泰國籍移工與同籍室友諾男發生衝突，沙男持水果刀刺向諾男腹部，導致其肝臟重創、大量失血不治。

台中地方法院審理後，認定沙男造成家屬無法彌補的哀痛，近日依傷害致死罪判處沙男有期徒刑7年2月，並於執行完畢後驅逐出境。

持水果刀刺入腹部 諾男大量出血傷重不治

案件發生於去年12月28日晚間8時許，沙男與諾男同住在台中市大里區仁美路上的員工宿舍。事發當時，沙男取利器朝諾男腹部刺入1刀，造成諾男肝臟血管受創並引發腹部大量出血。

諾男隨即被送往亞大附醫急救，仍不幸於次日凌晨5時許傷重不治，檢方隨後依傷害致死罪對沙男提起公訴。

辯稱防衛遭法官駁回 認定情節非輕不予減刑

在法院審理期間，沙男辯稱曾遭諾男持美工刀攻擊，但現場證人均表示未曾見過雙方發生爭執。此外，辯護人主張沙男是一時失慮犯案，且已與家屬達成和解，請求依刑法第59條「情堪憫恕」規定減刑。

然而，中院法官認為沙男持刀刺入他人腹部，犯罪情狀並非輕微，無足以引起同情之處，因此裁定不予減刑。

家屬遺憾未見最後一面 法院從重量刑併處驅逐出境

中院法官於判決書中指出，沙男的行為造成諾男家屬一輩子的傷痛，特別是至親在被害人往生前連最後一面都無法見到，此種哀痛是任何賠償都無法彌補的，理應從重量刑。

考量沙男已坦承犯行並與家屬達成和解，犯後態度尚稱良好，最終判處有期徒刑7年2月，並要求在服刑完畢後驅逐出境，全案仍可上訴。

