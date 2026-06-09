台中工廠私設暗管排重金屬廢水 檢方起訴業者、沒收541萬元

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稽查人員循著管線，在這間工廠後方的排水溝採樣，當場抓到這個並未經過核准的排放口，正流出未經處理的金屬加工廢水。

稽查人員指出，「這支啦，這支很輕，短短的而已啦，你如果有牽好我怎麼拉得動？」

這家位於台中大雅的金屬公司雖領有廢水貯留許可，但業者卻是私設管線，以繞流排放的方式，將金屬加工廢水直接排進排水溝，之後還虛偽申報不實的廢水量以及污泥量來掩飾犯行。

環境部環管署中區環境管理中心主任葉廼群說明，「它的廢水處理設施都有些久未操作的跡象，廢水偷排的那段期間，我們可以看到水質監測器它的pH值都偏低，而且導電度濃度非常高。」

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稽查人員將廢水採樣送驗，結果顯示含有多項重金屬，其中鎳的濃度超標達37.5倍，另外氟鹽也超標9.6倍。這些高濃度的重金屬對人體與生態環境都有很大威脅，就算沒有直接攝取或接觸，也會透過食物鏈影響健康。

中國附醫急症暨外傷中心毒物科主任洪東榮表示，「鎳的暴露之後，第1個會容易造成過敏，第2個就是有可能有致癌的情形，氟在我們骨頭裡面它就會取代鈣，所以你氟攝取過多，骨頭的鈣就會流失。」

環管署表示，雖然廢水是排進工廠後方的灌溉溝渠，但台中市環保局追查，這些水體沒有引流到田裡，農作物暫時沒有疑慮。業者則表示確實多次被裁罰，目前已經完成改善。

當事業者回應，「偷排是因為對於環保的知識不足啦，目前已經申請好排放口了，水處理的許可、排放許可也都已經申請下來了。」

台中地檢署近日偵查終結，依違反《水污法》將負責人提起公訴，而從2019年到2025年的被動不法所得541萬多元，得被依法沒收外，欠繳的水污染防治費用也得一併被追繳。