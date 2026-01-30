台中工程行衝突釀命案 檢方傷害致死罪嫌起訴5人

（中央社記者蘇木春台中30日電）台中黃姓女子因與同事田男有糾紛，向乾叔叔謝男抱怨後，去年10月間到工作的工程行與田男理論，謝男還與工程行員工毆打田男致死，中檢偵辦後日前依傷害致死罪嫌將謝男等5人起訴。

台灣台中地方檢察署起訴書指出，戴男、黃女、黃女的同性配偶另名黃女、周男與田男等人，皆在劉男在台中市東區經營的人力工程行員工。

黃女先前與田男有糾紛，於民國114年10月4日晚間，向黃女的乾叔叔謝男抱怨，謝男於隔日凌晨，偕同黃女前往人力工程行找田男理論。

居住在工程行的田男下樓後，也在工程行內的戴男、周男與2名黃女，與謝男共同質問田男，謝男等人因不滿田男的回應及態度，輪流徒手、腳踹或以煙灰缸毆擊方式毆打田男。

田男因此受有頭部外傷，顱內出血、肋骨骨折等傷害，經劉男接獲其他員工通知，當天凌晨3時到場勸阻，並發現田男狀況不對，立即通報救護車將他送醫，但到院治療5天後傷重不治。

全案經檢方偵辦後，依據證人證詞、查扣證物等證據，26日依傷害致死罪嫌將謝男等5人起訴，將由台灣台中地方法院國民法庭審理。（編輯：張銘坤）1150130