台中巨蛋 建設局斥7.6億闢巨蛋好宅東側道路

【記者陳世長台中報導】因應台中巨蛋及北屯巨蛋好宅未來啟用後的龐大車流，台中市長盧秀燕重視交通整體規劃，指示台中市政府建設局投入7億6,027萬元推動「北屯區巨蛋好宅東側25米計畫道路開闢工程」，新闢長220公尺道路，並設置3.2公尺寬的實體人行道。工程於17日正式開工，未來完工後，將強化北屯區整體交通路網，完善台中巨蛋及巨蛋一期、二期社會住宅的交通銜接，同時優化人行空間與街景視覺，營造整齊、安全的步行環境，展現盧市長推動「富市台中、行人安全」的城市願景。





建設局長陳大田表示，此次興闢道路位於北屯區核心地帶，鄰近台中巨蛋、巨蛋好宅一期及二期社會住宅，以及規劃中的實驗小學，區域人口密集、發展潛力強勁，交通建設需求迫切。今年3月市府已完成崇德十九路打通工程，後續將持續向南延伸，銜接十四期重劃區道路，有效串聯崇德十九路與豐樂北二路，全面提升交通流通性。工程完工後，不僅可紓解尖峰時段壅塞情形，亦將提供約3,500位當地居民及未來巨蛋活動期間超過2萬名民眾更順暢、安全的通行動線。



陳局長指出，「北屯區巨蛋好宅東側25米計畫道路開闢工程」除強化交通機能外，也兼顧人本友善設計，全線規劃雙側3.2公尺寬人行道及無障礙斜坡設施，並同步建置共同管溝，減少日後道路重複開挖，打造安全、美觀且宜人的步行空間。



建設局進一步說明，此工程總經費7億6,027萬元，其中工程費約1億1,000萬元、用地費約6億5,027萬元，道路全長約220公尺、寬25公尺，設置完善人行系統與公共管線。工程預計115年底完工通車，屆時可大幅提升北屯區生活品質與交通便利性，促進地方發展，落實人本交通與永續城市的建設目標。