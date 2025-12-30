台中巷弄限定的好滋味！裴社長鐵道散策 尋味Q彈米糕、爆汁湯包

裴社長帶領聽眾漫步於綠空鐵道與歷史建築間，在舊時光的街道中，品嚐最純粹的「台中味」。（鏡好聽提供／何宗昇攝）

台中充斥著時髦的咖啡廳與氣派的獨棟餐廳，但真正讓在地人魂牽夢縈的，往往是那些藏在巷弄中的無名古早味小吃。裴社長帶領聽眾漫步於綠空鐵道與歷史建築，在舊時光的街道中，品嘗最純粹的「台中味」。

帝國製糖廠旁的晨間美味：爆汁天津湯包

裴社長造訪興建於1935年的「帝國製糖廠臺中營業所」。這座見證中部產業興衰的歷史建築，在2019年重新開放，是遠眺新舊火車站的最美景點。

「天津苟不理」的湯包個頭碩大像小包子，一口咬下湯汁噴湧而出，裴社長盛讚肉餡肥瘦比例恰到好處。（何宗昇攝）

在附近的信義街，裴社長找到了在地人暱稱為「天津苟不理湯包」的無招牌早餐店。店裡的湯包個頭碩大像小包子，一口咬下湯汁噴湧而出，裴社長盛讚肉餡肥瘦比例恰到好處，他還強烈推薦淋上店家自製的生辣椒醬，能讓美味更升級。

糯米與肉燥的直球對決：民生嘉義米糕

台中車站自1908年通車，自從改為高架鐵道後，轉型為全長21.7公里的綠色廊帶。漫步於這座高架的空中花園，俯瞰綠川與舊鐵道，是觀看台中的最佳角度。

「民生嘉義米糕」的米糕口感Q彈，滷肉燥香氣適中不過鹹。（鄭祺耀攝）

裴社長前去經營超過40年的「民生嘉義米糕」。他指出，台中米糕與台南的風格迥異，通常會捨棄魚鬆與小黃瓜，而是用糯米與肉燥呈現米糕本身的香甜。店家選用彰化溪湖長糯米，粒粒分明又透亮，淋上豬後腿肉製成的清爽肉燥。裴社長誇讚：「米糕口感Q彈，滷肉燥香氣適中不過鹹。」隨餐附贈的厚切柴魚熬煮的鮮甜清湯也相當美味。

跨越170年的退火良方：羅氏秋水茶

「羅氏秋水茶」創立於清道光27年，店家的涼茶以烏龍茶為基底，融合仙草、薄荷、陳皮、苦瓜等中藥材熬煮，入口微苦帶甜。（何宗昇攝）

接著裴社長造訪了創立於清道光27年的「羅氏秋水茶」。店家的涼茶以烏龍茶為基底，融合仙草、薄荷、陳皮、苦瓜等中藥材熬煮，入口微苦帶甜。飲品有鋁箔包裝和罐裝兩種，鋁箔包更清甜適合現喝，罐裝因高溫殺菌較耐放，帶有較明顯的苦韻，兩者各有風味。

這場結合「鐵道散策」與「巷弄尋味」的行程，不僅滿足了味蕾，也是一場古蹟巡禮。裴社長預告，台中巷仔內的美味尚未完結，他將持續挖掘那些隱藏在巷弄裡的好滋味。

飲品有鋁箔包裝和罐裝兩種，鋁箔包更清甜適合現喝，罐裝因高溫殺菌較耐放，帶有較明顯的苦韻。（何宗昇攝）

