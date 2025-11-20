台中市中清路3車連環撞 一度回堵數公里

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市沙鹿區中清路往大雅方向，今日上午上班時間發生一起3車追撞交通事故，不料，同時間此路段又有大貨車故障，停在外側車道，因正值上班時間，導致中清路大塞車，所幸現場已排除，事故原因有待警方調查釐清。

警方調查，今日上午7點50分沙鹿區中清路往大雅方向發生一起1輛大車與2部轎車連環撞事故，導致後方車輛回堵數公里，事故現場約在8點10分排除，所幸事故無人傷亡，僅車體鈑金凹陷，詳細肇事原因與責任歸屬有待警方釐清。

