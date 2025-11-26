台中市交通局升級安全知識宣導 石虎家族萌力大爆發 成最強交安推手

中市府道安團隊與最萌的石虎家族共同向大朋友、小朋友推廣交通安全觀念。（圖/記者廖妙茜翻攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】台中市吉祥物石虎家族深受市民喜愛，從觀光行銷、關懷弱勢到城市活動都能見到他們的可愛身影。受歡迎的「2025石虎家族Fun遊台中」再度登場，湧入許多家長帶著孩子同樂，人氣角色樂虎與歐米馬更成為打卡焦點。台中市政府交通局藉由活動人潮推廣交通安全觀念，透過趣味方式提醒民眾「走路不滑手機」、「車輛慢看停、行人停看聽」等注意事項，在石虎家族萌力加持下，快樂學習與交通安全雙雙升級。

廣告 廣告

交通局長葉昭甫表示，石虎家族與歐米馬一直是台中市民的好朋友，交通局把握日前利用於大甲國小與豐原田心公園舉行的活動機會，以親子最熟悉的方式傳遞交通安全知識，安排拍照區，讓民眾與石虎家族合影，搭配網路平台打卡，鼓勵把交通安全訊息擴散給親友，參與者還能獲得精美實用的交通安全小物，好玩、好用、好安全宣導一次到位。

中市府道安團隊持續透過各管道進行交通安全宣導。（圖/記者廖妙茜翻攝）

「我們全家都是石虎家族的粉絲！」，一位帶著小孩拍照的家長開心分享，孩子們看到虎爸、虎媽、來虎、樂虎及歐米馬都興奮不已，平時會提醒孩子過馬路要停看聽，但透過與石虎家族一起學習，孩子記得更快、更願意配合，不論是開車、騎車或步行，每個人都是用路人，交通安全要從小做起。

交通局表示，活動現場除了拍照人氣爆棚，市府也整合跨局處力量，由交通局、新聞局、警察局、監理所與各區公所共同組成「台中市道路安全宣導團」，團隊設計一系列寓教於樂的闖關遊戲，大小朋友在歡笑中迅速吸收交通安全知識，「車輛行經路口應禮讓行人」、「行人請走行人穿越道」及「勿從路段中穿越」等核心重點，以簡單易懂、琅琅上口加深印象。

中市府舉辦「2025石虎家族Fun遊台中」，交通局也設攤宣導交通安全觀念。（圖/記者廖妙茜翻攝）

葉局長指出，透過角色陪伴、互動體驗與輕鬆遊戲，交通安全概念融入民眾日常生活，尤其親子活動中，小朋友學習力與模仿力強，當他們願意自發遵守規則也會影響家庭，進而帶動社會整體交通文化向上提升，市府持續於校園、社區及活動推行交通安全教育，打造台中成為更安全、更友善的城市。

中市府舉辦石虎家族見面會，也利用機會向民眾宣導交通安全觀念。（圖/記者廖妙茜翻攝）

葉局長也提到，透過石虎家族的可愛吸睛，發揮交通安全入心的宣導效果，交通局網站也提供「台中市道路安全宣導團」連結，歡迎機關企業及學校團體向市府交通局申請講習，市府道安團隊會依申請單位需求，邀集各宣導單位組成跨機關宣導團，辦理不同主題的宣導講座，讓交通教育能擴大傳達效果，建構友善的道安環境，提升台中的交通安全。