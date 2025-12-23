台中市交通局攜手科博館 行人號誌小恐龍換上耶誕裝

中部中心／張喬羿、羅宇翔

迎接耶誕節到來，台中市政府交通局，攜手國立自然科學博物館，將科博館周邊行人號誌燈上的小恐龍，通通帶上可愛耶誕帽。而在附近的草悟道聖誕村，也放了7公尺的雪白耶誕樹，定時會有夢幻的飄雪動態秀，讓台中市街頭，充滿濃濃耶誕氣氛！

紅燈冒火生氣，綠燈瞬間息怒，變出一個禮物盒，不過仔細一看，恐龍頭上還戴了小小耶誕帽，實在太可愛！





小恐龍穿新衣！台中市交通局攜手科博館 行人號誌換上耶誕裝

可愛! 自然科博館周邊行人號誌小恐龍換上耶誕裝（圖／民視新聞）

為了迎接耶誕節，台中市交通局，攜手自然科學博物館，替原先紅綠燈上的小恐龍及草悟道小狗，通通換上耶誕裝扮，而附近的勤美草悟聖誕村，也放置了一棵整整7公尺高的耶誕樹，每天晚間6點開始，到整點就會開始飄雪，真的好夢幻！

作為門面的台中火車站，當然也不能落後，高達18公尺的耶誕樹，搭配超萌卡通角色角落生物，立刻成為拍照打卡新地標。





小恐龍穿新衣！台中市交通局攜手科博館 行人號誌換上耶誕裝

台中車站打卡新地標 18公尺耶誕樹搭超萌IP角色（圖／翻攝畫面）





台中各個角落，充滿耶誕氣氛，藏滿驚喜，民眾走在路上，放慢腳步，或許就能發現一些耶誕限定小巧思。

