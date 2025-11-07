台中市交通局聯合警察局宣導 酒後代駕安全回家
【記者陳世長/台中報導】冬令進補切勿酒駕，傳統薑母鴨、燒酒雞等進補食品常添加米酒等一起料理，為向民眾宣導注意進補食品添加酒精恐達超標的影響，台中市政府交通局聯合警察局第二分局前往薑母鴨店等進補餐飲店家宣導喝酒不開車及酒後代駕的服務，提醒市民進補不要造成交通風險，確保用路人的安全保障。
台中市政府交通局長葉昭甫表示，時序進入傳統進補以及年末迎接各種活動的旺季，為避免酒後上路情形發生，除警力嚴密執法遏止酒駕，交通局與警察局也透過柔性管道宣傳，協調店家善盡企業責任，主動提供代駕與計程車資訊給用餐的客人。目前台中市有9家計程車業者提供酒後代駕服務，協助民眾與其愛車平安返家，不要因酒後駕駛危害自身及用路人安全。
交通局提醒，享受美味之餘也要重視行車安全，許多民眾誤以為料理酒經過加熱後完全揮發，其實仍可能殘留一定比例的酒精，若食用量多，體內酒精濃度仍有機會達到酒駕標準，尤其冬天氣溫偏低，民眾常邊進補邊飲酒助興，若未察覺體內酒精濃度仍高而貿然開車上路，後果不堪設想。
葉昭甫指出，市府長期推動「零酒駕城市」願景，持續透過教育宣導、執法嚇阻與產業合作三大面向降低酒駕發生率，致力於減少酒駕肇事，市民朋友若有飲酒聚餐、尾牙活動，建議提前規劃交通方式，可搭乘大眾運輸、叫車服務或使用代駕，不讓一時疏忽釀成遺憾。
「酒後代駕、安全回家」，交通局呼籲，酒後及宿醉時千萬不可開車，飲酒前務必指定代駕服務確保行車安全，或利用計程車、酒後代駕等方式返家，不要心存僥倖。交通局配合交通部推動酒後代駕駕駛人標章認證，提供民眾安全安心的服務，藉以降低因酒後開車或宿醉駕車所帶來的道路事故傷害風險。
WhatsApp網頁版
whatsapp 网页版登入
whatsapp 网页版登入
WhatsApp網頁版
WhatsApp 网页版
WhatsApp网页版
WhatsApp 网页版
WhatsApp網頁版
whatsapp网页版登录入口
WhatsApp 網頁版
WhatsApp 網頁版
whatsapp网页版登录入口
WhatsApp网页版
whatsapp网页版登录入口
WhatsApp網頁版
WhatsApp 网页版
WhatsApp网页版
whatsapp网页版登录入口
whatsapp 网页版登入
WhatsApp 网页版
WhatsApp 網頁版
WhatsApp網頁版
WhatsApp 網頁版
WhatsApp 網頁版
WhatsApp網頁版
WhatsApp網頁版
whatsapp网页版登录入口
whatsapp网页版登录入口
whatsapp business网页版登录入口
whatsapp 网页版登入
whatsapp business网页版
WhatsApp网页版
WhatsApp 網頁版
WhatsApp網頁版
WhatsApp 網頁版
WhatsApp网页版
WhatsApp網頁版
WhatsApp 网页版
whatsapp business网页版登录入口
whatsapp business网页版登录入口
whatsapp business网页版登录入口
WhatsApp網頁版
whatsapp网页版登录入口
WhatsApp网页版
whatsapp business网页版登录入口
whatsapp网页版登录入口
whatsapp网页版登录入口
whatsapp business网页版
whatsapp网页版登录入口
WhatsApp網頁版
whatsapp business网页版登录入口
whatsapp business网页版登录入口
whatsapp business网页版登录入口
WhatsApp 网页版
whatsapp网页版登录入口
WhatsApp 网页版
WhatsApp網頁版
whatsapp business网页版
whatsapp 网页版登入
WhatsApp网页版
whatsapp business網頁版登錄入口|whatsapp网站登录
WhatsApp官網入口 whatsapp登录
whatsapp business網頁版登錄入口 - whatsapp登录
whatsapp網頁版登錄入口 电脑端高效沟通新体验
whatsapp web網頁版-whatsapp 官网
WhatsApp Web Scanner - 免下载，在浏览器中直接使用
web.whatsapp網頁版入口 whatsapp电脑版登录
whatsapp business網頁版登錄入口 whatsapp网页登录入口
whatsappbusiness官網入口 - whatsapp 登录
whatsapps官網入口 - 便捷聊天随时随地
whatsappweb登录入口 - whatsapp网页版登录网址
whasapp网页版|whatsapp官网登录入口
WhatsApp Web link whatsapp官网登录入口
whatsapp 網頁版登入 whatsapp网页版登录
whatsapp網頁版登入|whatsapp网页登录入口
whatsapps官網入口 - whatsapp登录入口
whatsapp下載安裝官網 - 便捷聊天随时随地
whatsapp网页版登录入口 便捷高效的在线沟通工具
whatsapp business网页版登录入口 便捷高效的在线通讯工具
whatsapp web 網頁版 - 安全在电脑上使用WhatsApp
whatsapp 网页版登录入口 - whatsapp 网页版 电脑版
WhatsApp 网页版-whatsapp网页版登录网址
whatsappbusiness官網入口-whatsapp 网页版登入
whatsapp 网页版 电脑版 whatsapp官网首页
whatsapp网页版中文版|whatsapp登录
whats app 網頁版 whatsapp登录
whasapp網頁版-安全在电脑上使用WhatsApp
WhatsApp網頁版-安全在电脑上使用WhatsApp
whatsapp网页版登录电脑版 - whatsapp登录入口
whatsapp business網頁版-whatsapp网页版中文版
whatsapp web - 浏览器轻松办公沟通
Whatsapp web download - whatsapp 登录
whatsapp電腦版 - WhatsApp官网入口登录
whatsapp 网页版入口|浏览器轻松办公沟通
whatsapp网页版登录 - whatsapp 网页版 电脑版
whatsapp business網頁版登錄入口-登录入口
whatsapp网页登录入口 - 即时通讯的便捷选择
whatsapp下載安裝官網 - whatsapp电脑版登录
whatsapp(国际版)官网 - 便捷高效的在线通讯工具
WhatsApp Web link whatsapp官网登录入口
whatsapp 网页版登录 - 便捷高效的在线沟通工具
whatsappbusiness官網入口|免下载，在浏览器中直接使用
WhatsApp网页版-电脑端高效沟通新体验
Whatsapp web desktop-whatsapp电脑版登录
whatsapp在线登录网站-whatsapp网页版登录网址
whatsapp web-官方Web版登录与完整功能介绍
whatsapp 网页版官网-whatsapp 网页版入口
whatsapp web网页版 - whatsapp网站登录
whatsapp web - 电脑端高效沟通新体验
whatsapp网页版登陆入口 - whatsapp登录界面
WhatsApp 官网 - whatsapp登录入口
whasapp網頁版 - 便捷高效的在线通讯工具
网页版的whatsapp|便捷高效的在线沟通工具
whatsapp在線登錄網站|WhatsApp官网入口登录
whatsapp web 網頁版 whatsapp官网首页
whatsapp 网页版入口 whatsapp 网页版 电脑版
whats app 网页版 - 即时通讯的便捷选择
whatsapp官網登錄入口 whatsapp 网页版 电脑版
whatsapp网页版登入|电脑端便捷通讯工具
whatsapp 网页版登陆 - whatsapp在线登录网站
Whatsapp web desktop - whatsapp官网首页
whatsappbusiness官網入口 - 便捷高效的在线通讯工具
whatsapp下載安裝官網 - 便捷聊天随时随地
Whatsapp web download whatsapp网页版登陆入口
whasapp網頁版 便捷高效的在线沟通工具
whatsappweb登錄入口 whatsapp登录入口
whatsapp 网页版登录 - 无缝连接你的沟通世界
WhatsApp 官網 - 浏览器轻松办公沟通
whatsapp網頁登錄入口 - 登录入口
whatsappweb登錄入口 - whatsapp网页登录入口
whatsapp官网首页-免下载，在浏览器中直接使用
whatsapp 网页版入口 浏览器轻松办公沟通
WhatsApp Web QR code 即时通讯的便捷选择
whatsappweb登錄入口 - whatsapp网页版登录
whatsapps官网入口 便捷高效的在线沟通工具
whatsapp网页版登入 - WhatsApp官网入口登录
whatsapp(國際版)官網-便捷沟通工具 - 即时消息服务
whasapp網頁版 - 浏览器轻松办公沟通
whatsapp 網頁版登入 - whatsapp 网页版 电脑版
whatsapp(國際版)官網-whatsapp 官网
whats app 网页版 - whatsapp 网页版登录
whatsapp web 網頁版 - WhatsApp官网入口登录
whatsapp網頁版登錄 登录入口
whatsapp網頁版登錄網址 - 便捷聊天随时随地
whatsapp网页版登入 - whatsapp 官网
whatsappbusiness官網入口 - 登录入口
whats app 網頁版-WhatsApp官网入口登录
whatsapp 网页版登入 - 免下载，在浏览器中直接使用
whatsapp 網頁版登錄|whatsapp 网页版入口
WhatsApp Web link|whatsapp网站登录
whatsapp网页版登入 whatsapp官网首页
whatsappbusiness官网入口 - whatsapp登录界面
whatsapp下载安装官网 whatsapp网页登录
网页版的whatsapp|whatsapp在线登录网站
whatsapp 网页版登录入口 - whatsapp官网登录入口
whatsappbusiness官網入口 电脑端高效沟通新体验
WhatsApp Messenger - 即时通讯的便捷选择
WhatsApp 官网-whatsapp网站登录
whatsapp 網頁版登錄 - 电脑端高效沟通新体验
whatsapp網頁版中文版-whatsapp网页登录入口
whatsapp網頁登錄入口|whatsapp登录入口
Whatsapp web chrome - whatsapp登录界面
whatsapp 網頁版登入|官方Web版登录与完整功能介绍
whatsapp下載安裝官網-便捷高效的在线通讯工具
whats app 网页版 - whatsappweb登录入口
whatsapp web - whatsapp 官网
whatsapp網頁版登陸入口 - whatsapp 在线登录
whatsappweb登錄入口|whatsapp网页登录
whatsapp網頁版中文版 whatsapp网页版登陆入口
whatsapp網頁版登入 便捷在线沟通工具
whatsapp(国际版)官网 - 无缝连接你的沟通世界
WhatsApp 官網 - whatsapp网页登录
WhatsApp Web link - whatsapp网页版登录
whatsapp网页版登录电脑版 - whatsapp网页登录
whatapapp 网页版登录 - whatsapp网页版登陆入口
whatsappweb登錄入口|whatsapp 登录
whatsapp web 網頁版 登录入口
whatsapp电脑端下载-whatsapp网页版登录官网
whatapapp 网页版登录 - whatsapp官网登录入口
WhatsApp Messenger-whatsapp登录入口
whatsapp電腦版 安全在电脑上使用WhatsApp
whatsapp在线登录网站 - 便捷在线沟通工具
whatsapp电脑版 - 即时通讯的便捷选择
whatsapp網頁版中文版 - 无缝连接你的沟通世界
whatsapp網頁版登錄 - 电脑端便捷通讯工具
whatsappweb登录入口 - 登录入口
whatsappweb登錄入口 - 便捷高效的在线通讯工具
whatsapps官网入口 - 电脑端高效沟通新体验
Whatsapp web login - whatsapp在线登录网站
whatsapp官网首页 - whatsapp 在线登录
whatsapp网页版登录 - whatsapp 官网
WhatsApp网页版 - whatsapp 网页版入口
whasapp網頁版|whatsapp 在线登录
WhatsApp Messenger - 便捷在线沟通工具
whatsapp business网页版-whatsapp官网首页
whatsapp電腦端下載 - whatsapp网页版登录
whatsapp官网登录入口 - whatsapp网页版登录网址
WhatsApp網頁版 - 多平台客户端集合 |下载 iOS、Mac 和 PC 版 WhatsApp
whatsapp 网页版登入 - 全球通话无额外费用 | WhatsApp
whatsapp 网页版登入 - 浏览器轻松连接 | WhatsApp
WhatsApp網頁版 - 智能验证安全升级 |下载 iOS、Mac 和 PC 版 WhatsApp
WhatsApp 网页版 - 即时通知多设备 |下载 iOS、Mac 和 PC 版 WhatsApp
WhatsApp网页版 - 一键扫码快速接入 |下载 iOS、Mac 和 PC 版 WhatsApp
WhatsApp 网页版 - 支持多客服协同 | WhatsApp
WhatsApp網頁版 - 官方极速直连 |下载 iOS、Mac 和 PC 版 WhatsApp
whatsapp网页版登录入口 - 聊天信息端到端加密 | WhatsApp
WhatsApp 網頁版 - 轻松管理海外联系人 | WhatsApp
WhatsApp 網頁版 - PC版极速体验 |下载 iOS、Mac 和 PC 版 WhatsApp
whatsapp网页版登录入口 - 零配置快速对接 |下载 iOS、Mac 和 PC 版 WhatsApp
WhatsApp网页版 - 安卓iOS通用 |下载 iOS、Mac 和 PC 版 WhatsApp
whatsapp网页版登录入口 - 免费安装免等待 | WhatsApp
WhatsApp網頁版 - 办公室畅聊必备 |下载 iOS、Mac 和 PC 版 WhatsApp
WhatsApp 网页版 - 官方新闻与动态 |下载 iOS、Mac 和 PC 版 WhatsApp
WhatsApp网页版 - 多平台客户端集合 |下载 iOS、Mac 和 PC 版 WhatsApp
whatsapp网页版登录入口 - 开放平台开发者入口 |下载 iOS、Mac 和 PC 版 WhatsApp
whatsapp 网页版登入 - 功能齐全零延迟 |下载 iOS、Mac 和 PC 版 WhatsApp
WhatsApp 网页版 - 网页版快速扫描 |下载 iOS、Mac 和 PC 版 WhatsApp
WhatsApp 網頁版 - 随时在线办公沟通 | WhatsApp
WhatsApp網頁版 - 浏览器和桌面双端 |下载 iOS、Mac 和 PC 版 WhatsApp
WhatsApp 網頁版 - 多平台客户端集合 |下载 iOS、Mac 和 PC 版 WhatsApp
WhatsApp 網頁版 - 随时调取历史消息 | WhatsApp
WhatsApp網頁版 - PC端专业选择 |下载 iOS、Mac 和 PC 版 WhatsApp
WhatsApp網頁版 - 一键扫码快速接入 |下载 iOS、Mac 和 PC 版 WhatsApp
whatsapp网页版登录入口 - 免费无广告 |下载 iOS、Mac 和 PC 版 WhatsApp
whatsapp网页版登录入口 - 简洁界面全功能聊天 | WhatsApp
whatsapp business网页版登录入口 - 企业客服在线管理 | WhatsApp
whatsapp 网页版登入 - 电脑端极速连接 |下载 iOS、Mac 和 PC 版 WhatsApp
whatsapp business网页版 - 专属模板一键发送 | WhatsApp
WhatsApp网页版 - 安全极速更新 |下载 iOS、Mac 和 PC 版 WhatsApp
WhatsApp 網頁版 - 支持快捷键操作 | WhatsApp
WhatsApp網頁版 - 零障碍快速通讯 | WhatsApp
WhatsApp 網頁版 - 电脑版正式版获取 |下载 iOS、Mac 和 PC 版 WhatsApp
WhatsApp网页版 - 手机扫码同步 |下载 iOS、Mac 和 PC 版 WhatsApp
WhatsApp網頁版 - 一站式下载与帮助中心 |下载 iOS、Mac 和 PC 版 WhatsApp
WhatsApp 网页版 - 手机聊天电脑大屏体验 | WhatsApp
whatsapp business网页版登录入口 - 轻量化极速响应 |下载 iOS、Mac 和 PC 版 WhatsApp
whatsapp business网页版登录入口 - 正版扫码即刻聊天 |下载 iOS、Mac 和 PC 版 WhatsApp
whatsapp business网页版登录入口 - 自动更新最新版本 | WhatsApp
WhatsApp網頁版 - 高效沟通协作利器 | WhatsApp
whatsapp网页版登录入口 - 简洁界面全功能聊天 | WhatsApp
WhatsApp网页版 - 完全免费正版 |下载 iOS、Mac 和 PC 版 WhatsApp
whatsapp business网页版登录入口 - 浏览器即时消息平台 | WhatsApp
whatsapp网页版登录入口 - 手机扫描快速启用 |下载 iOS、Mac 和 PC 版 WhatsApp
whatsapp网页版登录入口 - 在线聊天最优选择 |下载 iOS、Mac 和 PC 版 WhatsApp
whatsapp business网页版 - 电脑版正式版获取 |下载 iOS、Mac 和 PC 版 WhatsApp
whatsapp网页版登录入口 - 商务沟通高效入口 |下载 iOS、Mac 和 PC 版 WhatsApp
WhatsApp網頁版 - 浏览器端夜间模式可选 | WhatsApp
whatsapp business网页版登录入口 - 即时通知多设备 |下载 iOS、Mac 和 PC 版 WhatsApp
whatsapp business网页版登录入口 - 支持多客服协同 | WhatsApp
whatsapp business网页版登录入口 - 高效办公通讯首选 |下载 iOS、Mac 和 PC 版 WhatsApp
WhatsApp 网页版 - 跨区域高速访问 | WhatsApp
whatsapp网页版登录入口 - 安卓iOS通用 |下载 iOS、Mac 和 PC 版 WhatsApp
WhatsApp 网页版 - 在线即时消息服务 |下载 iOS、Mac 和 PC 版 WhatsApp
WhatsApp網頁版 - 手机与PC即时联动 | WhatsApp
whatsapp business网页版 - 浏览器中加密音视频通话 | WhatsApp
whatsapp 网页版登入 - 在线即时消息服务 |下载 iOS、Mac 和 PC 版 WhatsApp
WhatsApp网页版 - 正版扫码即刻聊天 | WhatsApp
whatsapp 網頁版登錄 - 安全隐私免担忧
whatsappbusiness官網入口 - 即时位置共享功能
whatsapp(国际版)官网 - 针对中国网络优化
whatsapp下載安裝官網 - 网页端快捷通讯
WhatsApp Messenger - 正版扫码即刻聊天
whatsapp 网页版登入 - 实时表情与贴图互动
whatsapp网页版 - 高效客户关系管理
whatsapps官網入口 - 自动保存聊天记录
whatsappweb登錄入口 - WhatsApp在线登录
whatsapp下載安裝官網 - 扫码同步手机联系人
whatsapp網頁版登錄 - 免安装零配置使用
whatsapp網頁版登陸入口 - 支持深色模式
WhatsApp網頁版 - 文档分享与协作
WhatsApp 网页版 - 手机与PC信息镜像
whatsappweb登錄入口 - 语音留言与文件传递
whatsapp电脑端下载 - whatsapp网页版登录网址
WhatsApp 網頁版 - 账号安全双重验证
whatsapps官网入口 - WhatsApp官网入口登录
WhatsApp網頁版 - 多平台同步体验
whatsapps官网入口 - 大屏好友群聊首选
其他人也在看
台中市童軍全能考驗營 700師生培養團隊協作能力
【記者陳世長/台中報導】台中市童軍全能(晉級)考驗營， 7、8兩日在北屯區中正露營區舉行，來自全市超過30所學校、近700位國中師生熱情參與，透過豐富多元的考驗與挑戰，培養中市優秀童軍，實踐「智、仁、...自立晚報 ・ 9 小時前
台中數位局強化 防詐宣導三大防詐論壇登場
【記者陳世長/台中報導】為落實全民防詐、提升社會資安意識，台中市政府數位發展局將11月定為「防詐月」，推出三場防詐系列專題活動，11月11日「強化防詐意識種子教師培訓」、11月18日「2025金融消費...自立晚報 ・ 9 小時前
中市交通局聯合警察局宣導「酒後代駕、安全回家」
【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】冬令進補切勿酒駕！傳統薑母鴨、燒酒雞等進補食品常添加米酒等一起料理，為向民互傳媒 ・ 1 天前
靈鷲山籌建嘉義講堂音樂會 11/16悠揚樂聲與震撼鼓聲輪番登場
（記者黃信峯／嘉義報導）靈鷲山嘉義中心將於11月16日在嘉義大學新民校區國際會議廳舉辦音樂會和特色市集，今(7 […]引新聞 ・ 18 小時前
新社花海暨花毯節交管
新社花海暨台中國際花毯節將於11月8日繽紛揭幕，會場周邊道路將進行交通管制，時間自11月8日至11月30日止，請用路人遵循牌面及交管人員指引。活動預期湧入眾多賞花人潮，台中市政府交通局表示，花海會場周邊提供部分車位，外圍規劃9處花海專用停車場，也建置「花海即時交通」網頁提供查詢，以及導航與「鏡頭君搶先看！」服務，請民眾上山前先查詢剩餘車格及路況，多利用5條免費接駁路線，免找車位，下車即有「飛天小女警」熱情迎接，輕鬆享受花海盛宴。（見圖）台中市政府交通局長葉昭甫表示，新社道路路幅不寬，通往新社主要聯外道路僅有台3線（豐勢路）與東山路，為維護遊客賞花安全及車流運行順暢，配合活動時間自上午8時至下午5時進行行人徒步區、單行道管制及接駁車專用道三部分管制，規劃協興街與興義街為行人 ...台灣新生報 ・ 1 天前
商仲女王：明年房市霜降
商用不動產市場名人、有「商仲女王」封號的世邦魏理仕前「中國華東區董事總經理」朱幸兒表示，目前是房市「冷靜之始」，對2026年房市趨勢下了「霜降」註解，預期在政策和大環境影響下，明年房市爆發力會被減緩，最快2026年底才可望回溫。工商時報 ・ 12 小時前
7旬胃癌患者剛出院…竟又「臉歪嘴斜、無法進食」再送醫！全因「靠1物調養」出事
許多民眾認為開刀後身體可能會變得虛弱，因此出院後需要靠「食補」來調養身體，然而「食補」並非適合所有患者。敏盛醫院陳榮堅醫師就分享他遇過的病例，一名70歲胃癌患者術後出院後，卻因出現中風症狀而再被家人送醫，好在經過治療後成功救回一命。結果一問之下，他才知這名患者回家後開始服用朋友介紹的不明草藥「調理」，導致麻痺、口齒不清，甚至一度無法進食。鏡報 ・ 9 小時前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
世界大賽／整年只拿2打席、季後賽沒碰過球棒 他G6救道奇活命卻遭讓渡
道奇7日做出球員異動，除了執行孟西（Max Muncy）和維西亞（Alex Vesia）下季的球隊選擇權之外，也宣布將世界大賽G6的救命英雄迪恩（Justin Dean）放進讓渡名單中，沒想到他馬上就找到新東家，被同區對手巨人撿走。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子不倫粿粿全都爆！仍想跟范姜彥豐和解 她疑高人指點：證據很恐怖
范姜彥豐日前開撕妻子粿粿出軌男星王子，對此粿粿也拍了17分鐘道歉影片回應，認了跟王子「有踰矩行為」，至今鬧得沸沸揚揚。然而，廣告小妹日前也發文談及此事，認為兩人在事件鬧大之後，仍然願意談和解，可能是范姜彥豐手頭上的證據很恐怖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
颱風路徑急轉！鳳凰恐直撲台灣 「3縣市」淪風眼前線
（記者蔡函錚／綜合報導）中度颱風「鳳凰」持續增強並朝台灣逼近，氣象署最新預測顯示，其暴風圈最快可能於下週中旬觸 […]引新聞 ・ 4 小時前
鳳凰轉中颱「身體胖一倍」 估12日深夜登陸台灣 3縣市首當其衝
第26號颱風「鳳凰」已在今天（8日）凌晨2時增強為中度颱風，且暴風圈足足長胖一圈，中心結構也明顯紮實不少，目前暴風半徑已來到200公里，氣象署最新預估，12日深夜至13日凌晨，就會登陸台灣西南部地區，嘉義、台南與高雄首當其衝，且由於路徑再度西修，甚至不排除從中部登陸的可能性。中時新聞網 ・ 12 小時前
林岱樺驚天一哭！高雄市長民調「震撼巨變」網嚇喊：要把她幹掉了
民進黨立委林岱樺雖涉入助理費案，仍爭取參選高雄市長，1日舉辦造勢晚會，現場湧入3萬人，林更多次落淚，哭喊拜託天公伯，給高雄人一個公道，引發熱議。不過，據一份地下賭盤做出的「開盤參考」民調，林岱樺的支持度卻是敬陪末座，而綠委邱議瑩則是追到和同黨同志賴瑞隆對決局面，引發網友討論，有網友直言邱議瑩怎會衝那麼快，這民調感覺要把林岱樺幹掉，但更多網友認為根本低估藍委柯志恩實力。中天新聞網 ・ 7 小時前
MLB／道奇拚3連霸大谷再扛二刀流 洛時點出休賽季四大問題
道奇隊完成世界大賽2連霸，全隊開心結束球季，《洛杉磯時報》指出，道奇迅速將目光投向明年完成3連霸，現在開始漫長的冬季重建工作，力求打造一支能夠實現目標的陣容，但在休賽季仍要面臨四大問題，能否繼續...聯合新聞網（運動） ・ 2 天前
女主播曝「不喜歡用免治馬桶」原因掀論戰！ 肛門科醫師點一關鍵：我也不用
到日本旅遊幾乎隨處可見他們的廁所都採用了「免治馬桶」，在如廁後方便清潔獲得不少使用者的青睞。但其實在日本也有一部分的人不是免治馬桶的愛好者，日前就有一名電視新聞女主播在節目中透露她不喜歡使用免治馬桶，理由是她擔心噴嘴的衛生問題，言論一出立刻引發眾人熱烈討論；節目中也有一名肛門內科醫師表示，她自己也不會使用免治馬桶，並點出使用時應注意的1大關鍵。鏡週刊Mirror Media ・ 9 小時前
MLB》命運天差地遠！大谷二連霸 教練嘆神鱒「失去熱情」
完成世界大賽二連霸的洛杉磯道奇球星大谷翔平，才剛帶隊封王，就已經喊出「三連霸」的豪語。過去他效力天使時期的搭檔「神鱒」卓奧特（Mike Trout）則已連續11年無緣季後賽。同樣是洛杉磯代表球星，命運卻天差地遠，也讓曾在天使共事、現任道奇教練的艾貝爾（Dino Ebel）感嘆：「他曾是最出色的球員，但那份熱情逐漸消失了。」中時新聞網 ・ 1 天前
鳳凰颱風「準備開眼」恐轉強颱！鄭明典：又是一個大災難
生活中心／周希雯報導颱風「鳳凰」來勢洶洶，生成才2天今日（8）就升級為中度颱風，至今仍持續增強中、有機會變成強颱；氣象署預計下週一（10）開始，颱風外圍環流開始影響台灣，下週三（13）最接近台灣，不排除會在台灣中部一帶登陸，屆時也會陸續發布海、陸警，後續路徑有待觀察。對此，前氣象局長鄭明典點名1國家，直言「對菲律賓又是一個可能的大災難！」民視 ・ 2 小時前
「鳳凰颱風恐撞進台灣！」超巨真面目曝光 專家：2地天氣肯定爛
鳳凰颱風即將來襲，可能在下週北轉接近台灣。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」分享，鳳凰颱風最新動態，直呼「真的很巨！」也透露颱風幾乎一定北轉，將在週二、週三距離台灣最近，「十一月有這種東西真是見鬼。」三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
戴資穎確定不辦引退賽 父親戴楠凱曝未來動向
台灣羽球天后戴資穎7日晚間透過社群平台宣布正式退役，引發各界討論，戴資穎父親戴楠凱8日受訪時表示，戴資穎在去年巴黎奧運後就有退役打算，未來無論有什麼生涯規畫都會給予支持，他也透露，戴資穎退役後最想去爬玉山、環島，細細品味台灣各地美景。中時新聞網 ・ 4 小時前
鳳凰颱風又大又強！專家揭最新路徑示警：來者不善
生活中心／周孟漢報導熱帶性低氣壓「TD29」已在今（6）日凌晨2時形成今年第26號颱風「鳳凰」，恐成為威脅台灣的首個秋颱，其路徑也備受國人們關注。對此，氣象專家吳聖宇分析了鳳凰颱風的路徑，透露「這天起」將北轉接近台灣，提醒「經過台灣上空的可能性頗大」，並強調鳳凰颱風「來者不善」。民視 ・ 1 天前