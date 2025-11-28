台中市交通罰鍰超收逾9億 吳佩芸籲應回歸交通工程與行人安全改善 15

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導

台中市議員吳佩芸今（28）日指出，台中市113年度罰金罰鍰及怠金的決算數，比原預算多了約9.2億元，她要求交通局明確說明這些超收罰鍰使用情形，是否回歸交通工程或改善交通安全，使用項目也應該公開，讓市民清楚知道經費去向。

吳佩芸表示，依據《道路交通違規罰鍰收入分配及運用辦法》，縣市政府舉發的案件，其中有75%會分配給地方政府，也就是將近7億。她質疑，這些超收的金額目前用到何處？是否有回歸交通工程或改善交通安全的用途？使用項目能否公開，讓市民清楚知道這筆錢的去向？

吳佩芸強調，無論是這筆超收的罰鍰收入，或是全數相關罰鍰及怠金，都應該確實回歸交通工程及改善交通安全，尤其是在看到台中市行人死亡人數居高不下的事實後，更應將這些資源用在行人安全改善與交通事故預防上，並透明公開使用的情形，保障市民的權益與通行安全。

交通局長葉昭甫表示，交通裁罰收入將進市庫，後續編列至各機關預算辦理。明年度交通局亦有針對行人交通安全改善，增加約1億的經費。

交通局表示，台中市政府積極推動高齡友善交通環境，從工程改善、法規執行及教育宣導等3方面全方位落實人本交通，為便利行人通行，部分人潮聚集地點如交通場站、商圈等行人穿越需求高的路口將優先評估，視路口道路條件、無障礙空間、車流情況等綜合考量，讓人車有效分流並提供行人安全穿越空間。

