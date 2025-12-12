台中市人口持續成長 11月淨遷入全國第一

《圖說》台中市人口11月淨遷入全國第一，展現強大城市吸引力。

【民眾網諸葛志一臺中報導】台中市人口持續穩健成長，內政部最新統計，今年11月台中市總人口達286萬8,404人，單月淨遷入1,135人為全國最高，社會增加率更居六都之冠。

民政局長吳世瑋表示，11月以彰化縣遷入人數最多，達524人，其次為新北市320人、南投縣267人、台北市230人及高雄市210人，顯示台中優質宜居的生活環境與城市魅力，不僅吸引中部縣市民眾移入，也成功吸納其他五都人口，展現強勁的人口磁吸效應。

吳世瑋進一步提到，在11月的淨遷入人口中，前五大行政區以梧棲區319人居首，其次為太平區204人、北屯區163人、西屯區131人及南屯區82人，此五行政區均具備便捷的交通條件，鄰近高速公路、快速道路，同時也是近年重劃推動與商辦聚集的重點發展區域，多項利多帶動建商推案造鎮，成為外縣市民眾移居台中的首選區。

吳世瑋強調，城市進步的同時，市府也致力打造全齡友善的宜居環境，自盧市長上任以來，公托從原本的5處增加到46處、親子館從4處擴增至20處，公幼也增加至280班，明年更推動「台中愛胎萬計畫」，持續補助生育前兩名子女的家庭每胎兩萬元，第三胎起逐胎加一萬元，給予新生兒家庭最實質、最溫暖的支持。

此外，市府持續加碼打入長照建設，相關預算自108年的37.55億元提升至今年的83.3億元，成長達2.2倍；並持續實施老人健保全額補助、提供六都最優的「敬老愛心卡」，以及六都唯一免費的復康巴士服務，減輕家庭照護負擔，讓台中成為更幸福、宜居的城市。