台中市人選何時定案？鄭麗文：這天之後再說

[NOWnews今日新聞] 國民黨下屆台中市長人選尚未定案，立委楊瓊瓔、立法院副院長江啟臣相持不下，台中市長盧秀燕今主動喊話黨中央「希望1月底前有所決定，讓藍營支持者別再焦慮」。黨主席鄭麗文則是老神在在，強調一切按照國民黨頒布的提名辦法，「先看1月16日協調結果如何再說」。

綠營去年即已定調由立委何欣純參選，藍營則是楊瓊瓔與江啟臣上演「姐弟之爭」，讓同黨政治人物感到為難。立法院長韓國瑜今（10）日一早先與江啟臣到大甲鎮瀾宮發春聯，接著再轉往清水區以楊瓊瓔為主場的「玉京天公祖總廟龍柱完成大典」，務求兩邊都做到公平；同樣兩場都出現的，還有國民黨海線議員們及鎮瀾宮董事長顏清標。

市長盧秀燕與鄭麗文等人上午出席「玉京天公祖總廟」，兩人雖在人前熱情擁抱但未多交談，典禮後盧秀燕主動透過媒體喊話黨中央，表示距下屆市長選舉投票僅剩10個月，時間非常緊迫，她個人希望這個月底前有所決定，讓藍營支持者別再焦慮。她同時透露，內部民調顯示不管是江啟臣或楊瓊瓔出線，都是勝券在握。

鄭麗文下午到台中市黨部出席「黨員Reset拓點計畫」，受訪時被問及盧秀燕喊話一事，僅簡單回應一切按照國民黨所頒布的提名辦法，中央黨部與台中市黨部、兩位候選人會進行協調，「先看1月16號協調的結果如何再說」。

