台中市今早無風雨 颱風假各大百貨照常營業

▲台中市今早無風也無雨，各大百貨照常營業，圖為11日歡慶30週年的廣三SOGO百貨，在官網公布正常營業，民眾賺到颱風假。（圖／廣三SOGO提供）

[NOWnews今日新聞] 鳳凰颱風來襲，台中市政府11日晚間，依據中央氣象署最新預報資訊宣布，今(12)日停上上班上課。只是12日一早醒來，台中市雖然天氣陰霾，卻是無風也無雨，各大百貨公司在官網張貼照常營業告示，提醒顧客及同仁外出小心，注意安全。

包括新光三越台中店、廣三SOGO、中友百貨、日曜天地、台中大遠百及勤美誠品等11時營業。日曜天地在官方臉書發佈，台中目前天氣穩定，但颱風仍在外圍影響中，偶爾會有強陣風，準備外出逛街朋友～安全第一。顯然民眾賺到一天颱風假，近午逛街、看電影人潮將湧現。

麗寶樂園渡假區各場域12日營運說明：1. 麗寶樂園、天空之夢摩天輪、麗寶國際賽車場、密室逃脫、麗寶休息站，暫停營運一日。2.麗寶福容大飯店、麗寶賽車主題旅店正常營運。3.麗寶OUTLET MALL營業時間於11/12上午公布

