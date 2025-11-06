台中市低碳旅館認證成果發表 累計達59家 邁向永續淨零

[Newtalk新聞] 台中低碳旅宿再創佳績！台中市政府觀旅局今年輔導20家旅館通過低碳認證，累計達59家，展現台中邁向永續淨零城市的堅定腳步。同時，為提升旅宿業整體服務品質，亦協助31位旅館從業人員取得國際顧客服務認證（CGSP）。今（6）日於台中福華大飯店舉辦「114年台中市低碳旅館認證成果發表會暨授證儀式記者會」，邀請通過認證旅館與觀光產業齊聚，共同見證台中永續觀光的亮眼成果。





觀旅局長陳美秀表示，因應國際永續發展及淨零碳排趨勢，市府積極推動永續觀光，以實踐「永續發展，低碳零碳城市」之願景，並接連2年獲得全球百大故事獎、永續旅遊推廣貢獻獎等多項肯定。舉凡辦理全球永續旅遊準則培訓課程，提升觀光從業人員知能外，同時輔導旅宿業者取得國內外各式標章認證，包含「綠色旅行標章」、「環保標章旅館」、「低碳旅館認證」等，低碳旅館更是本市率先推動，邁向永續旅遊城市之重要指標，不僅走在全國前端，更以前瞻思維開啟國際旅遊新契機！

觀旅局表示，為使低碳旅館認證能與中央政策接軌，低碳旅館評分內容除延續既有的減碳指標外，更納入環保標章旅宿的評分項目，全面強化能源管理與資源循環運用。許多旅館透過設備汰換、智慧能源監控、減塑措施及綠化設計，成功轉型為兼具環保效益與服務品質的低碳旅館，顯示台中旅宿業者的永續意識已深植經營核心，成為推動低碳城市的重要力量。





觀旅局說明，今年共有20家旅館通過低碳旅館認證，依據各旅館114年1月至9月用電量換算之碳排放量，相較前一年同期平均減少約448.03公噸，預估全年可減碳達597.37公噸，減碳成果相當顯著，此減碳量相當於約6.8座文心森林公園一整年的固碳量，充分展現台中市推動低碳旅宿政策的具體成效。





為持續推廣綠色住宿理念，今年觀旅局攜手28家低碳旅館業者推出「低碳旅館專屬行銷方案」，自即日起至明（115）年1月31日止，鼓勵更多旅客親身體驗低碳旅宿的永續價值，前1,000名入住旅客可獲得限量低碳小禮物1份，邀請民眾一同以行動支持綠色旅宿，體驗兼具舒適與環保的住宿選擇。

觀旅局補充，今年2025新社花海暨台中國際花毯節活動，自11月8日至30日展開盛大的花卉慶典，在新社區種苗改良繁殖場二苗圃繽紛開展，將推出全球經典動畫《飛天小女警》主題裝置與限定主題館，遊客可以看到多個呈現飛天小女警角色的藝術裝置，打造一場前所未見的全新主題花卉盛會，絕對不容錯過！





觀旅局歡迎民眾來台中賞花、旅遊，永續旅遊選擇本市低碳認證旅館入住，以實際行動支持永續旅遊，環保愛地球。更多旅遊資訊及低碳旅館專屬行銷方案資訊可至「台中觀光旅遊網」(https://travel.taichung.gov.tw/）查詢。

