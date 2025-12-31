台中市保全日創辦11週年 保全治安防災雙守護

台中市於104年全國首創訂定每年12月30日為「保全日」，此一作法深獲各界肯定，內政部自109年起進一步將12月30日訂為「全國保全日」。今年台中市政府警察局首度合併辦理全國保全日與台中市保全日，於昨（30）日在南屯區潮港城國際美食館舉行慶祝表揚活動，別具指標意義。(見圖)



「保全業是治安的守門員，也是友善通報網的重要環節。」市府警察局為台中治安穩定付出關鍵力量。

警察局指出，今年保全及樓管人員協助警方提供犯罪線索、偵破刑案成果豐碩，共計有85位保全人員及10位樓管人員獲得表揚。其中，114年7月4日發生於東協廣場的搶奪案件中，嫌犯行搶後企圖逃逸，現場保全人員毫不畏懼、即刻追上前將嫌犯制伏，協助警方順利逮捕犯嫌，展現高度勇氣、冷靜判斷與專業素養。此次獲獎的保全及樓管人員，皆在關鍵時刻挺身而出，以無私奉獻的精神守護市民生命與財產安全，獲得社會各界一致肯定。