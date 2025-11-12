台中市停班課無風無雨 各百貨公司照常營業
（中央社記者郝雪卿台中12日電）因應颱風鳳凰來襲，台中市府宣布今天停止上班上課。由於市區上午未出現強風豪雨、呈陰天狀態，各大型百貨公司一早都公告，今天照常營業，後續視天氣狀況調整。
颱風鳳凰逼近，台中市政府昨晚宣布今天停止上班、停止上課。許多市民一早醒來發現無風又無雨，只是天空陰沉而已，包括台中新光三越、台中大遠百、中友、廣三SOGO等市區大型百貨公司都發布公告，今天照常營業，後續再視天氣狀況調整。
有台中市民在網路平台發文說，台中有個必定發生的定律，只要放颱風假即風和日麗；沒有放颱風假，就狂風暴雨。底下網友留言，現在很擔心13日週四上下班要在風雨中度過；也有網友留言說，週四一定會下大雨，已開始擔心週四。
此外，市府啟動多項預防性封閉措施，包含新社花海暨台中國際花毯節閉園；觀旅局同步封閉大安濱海樂園沙灘區、大坑14條登山步道、潭子新田步道等5處景點；消防局也公告大雪山、白姑大山及中央山脈北段等山區禁止入山，並禁止進入大甲溪、大安溪、烏溪及高美濕地等河川及鄰海區域。（編輯：陳仁華）1141112
