台中市傑出產業創新獎出爐 頒發21獎項

（中央社記者郝雪卿台中16日電）2025台中市傑出產業創新獎今天在台中市政府頒發21個獎項，與會的立法院副院長江啟臣表示，各種創新研究開發都須投入心血，單靠企業不夠，希望政府也能看到。

他說，所有競爭力中，創新是21世紀最關鍵項目，台灣在世界競爭力評比名列前茅，有投入研發才能創新，而各種創新都要投入心血，希望中央看到研發投入、技術創新對產業關鍵，單靠企業不夠，尤其台中傳統中小企業要透過創新全面升級時刻需經費，需要政府看到，企業需要這桶金投入創新研發以提升競爭力。

傑出產業創新獎表揚在產品、技術、服務及卓越創新領域表現傑出企業，這屆首度納入「ESG永續實踐」為重要評選指標，見證台中產業從「製造」邁向「智造」與「永續」轉型成果。

台中市產業創新協會理事長謝舜星說，辦活動是要找出具創新能力的台中業者，讓業界相互學習、共同成長。協會只是平台，希望整合有創新能力廠商，讓台中企業更強，未來期待從小範圍影響到大範圍，慢慢可能影響到台灣企業。

中市府經濟發展局長張峯源表示，台中高度創新，包括半導體、記憶體、手工具與機械設備等，不只是世界上的隱形冠軍，也在國際供應鏈有不可取代地位，如自行車及手工具都是國際產業創新翹楚，希望活動每年舉辦，讓全世界看到台中創新能力，創造更大利益。

獲卓越創新組獎項的鼎新數智股份有限公司總經理劉祐男說，不少企業都有AI（人工智慧）焦慮症，覺得AI很重要，卻不知從何著手，鼎新推出AI助理產品系列，以最低門檻及無痛方式讓企業可運用AI，解放人力，不用做繁瑣的事，解決缺工問題，節省人力成本。（編輯：李明宗）1141216