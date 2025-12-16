台中市傑出產業創新獎出爐 頒發21獎項
（中央社記者郝雪卿台中16日電）2025台中市傑出產業創新獎今天在台中市政府頒發21個獎項，與會的立法院副院長江啟臣表示，各種創新研究開發都須投入心血，單靠企業不夠，希望政府也能看到。
他說，所有競爭力中，創新是21世紀最關鍵項目，台灣在世界競爭力評比名列前茅，有投入研發才能創新，而各種創新都要投入心血，希望中央看到研發投入、技術創新對產業關鍵，單靠企業不夠，尤其台中傳統中小企業要透過創新全面升級時刻需經費，需要政府看到，企業需要這桶金投入創新研發以提升競爭力。
傑出產業創新獎表揚在產品、技術、服務及卓越創新領域表現傑出企業，這屆首度納入「ESG永續實踐」為重要評選指標，見證台中產業從「製造」邁向「智造」與「永續」轉型成果。
台中市產業創新協會理事長謝舜星說，辦活動是要找出具創新能力的台中業者，讓業界相互學習、共同成長。協會只是平台，希望整合有創新能力廠商，讓台中企業更強，未來期待從小範圍影響到大範圍，慢慢可能影響到台灣企業。
中市府經濟發展局長張峯源表示，台中高度創新，包括半導體、記憶體、手工具與機械設備等，不只是世界上的隱形冠軍，也在國際供應鏈有不可取代地位，如自行車及手工具都是國際產業創新翹楚，希望活動每年舉辦，讓全世界看到台中創新能力，創造更大利益。
獲卓越創新組獎項的鼎新數智股份有限公司總經理劉祐男說，不少企業都有AI（人工智慧）焦慮症，覺得AI很重要，卻不知從何著手，鼎新推出AI助理產品系列，以最低門檻及無痛方式讓企業可運用AI，解放人力，不用做繁瑣的事，解決缺工問題，節省人力成本。（編輯：李明宗）1141216
其他人也在看
行政院不副署擋藍白惡法！醫罕見拋出「1問題」 網讚：邏輯太強
國民黨與民眾黨在立法院挾人數優勢，於12日三讀通過反年改修法，各界持續討論與關注。傳出總統府與行政院已拍板《財劃法》修法，將以「不副署、不公布」方式進行；行政院長卓榮泰昨（14）晚稱，「我必將善盡民主憲政守門人的職責！」被視作為後續決策做預告。至於在野黨是否發起倒閣，也成了關注的焦點。對此，ICU醫師陳志金今（15）日就提出一項疑問，引發熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 268
影/府院不副署綠嗆「藍白可提倒閣」 徐巧芯酸幼稚：當我們3歲小孩？
藍白國會黨團日前聯手通過《財劃法》修正案並二度否決行政院覆議案，傳出府院高層拍板「不副署、不公布」反制在野黨，民進黨立委在喊，「不然你們在野黨倒閣啊！」對此，國民黨立委徐巧芯大酸「幼稚」，明明是行政院做得爛，為何是立委要離開？大家來比氣長，「當我們是3歲小孩嗎？」中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 211
卓榮泰不副署財劃法！郭正亮預言：藍白接下來這招更狠
立法院日前通過《財政收支劃分法》，行政院提出的覆議案遭藍白否決後，行政院長卓榮泰15日召開記者會宣布不副署財劃法，並表示若立法院對此決定有意見，可依法對他提出倒閣、不信任投票制衡。前立委郭正亮對此預言，藍白接下來一定會大砍預算來報復，且一旦砍了就回不去了，批評這根本是憲法災難。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 104
法界酸以大清為師 林濁水嘆荒唐至極
行政院長卓榮泰以「不副署」讓立法院三讀通過的法律失效，律師葉慶元引用1908年「大清欽定憲法大綱」，內文寫著「君上大權」，指經議院議決的法律若未奉詔命批准頒布者，不能見諸施行，諷刺「原來民進黨以大清為師啊！」前立委林濁水也感嘆，不副署是挑戰立法院、也挑戰總統，憲政遊戲已到荒唐地步。中時新聞網 ・ 13 小時前 ・ 159
反制閣揆「不副署」？！蔡正元批「違反鐵律」籲在野彈劾賴清德
[Newtalk新聞] 前國民黨立委蔡正元今天（15日）在臉書粉絲專頁發文，猛烈抨擊總統賴清德與行政院長卓榮泰「違反民主政治的兩條鐵律」，呼籲在野黨立即提出彈劾案，對抗政府無視立法院通過的法律及預算，捍衛台灣民主體制。延續近期立法院與行政院權力衝突，恐引發憲政風暴。 行政院長卓榮泰以立法院11月14日三讀通過財劃法修正案，侵害行政權、修法過程違反公開透明實質討論、施行將對國家發展造成無法回復的危害為由，宣布「依據憲法不予副署」。而蔡正元直指，賴清德與卓榮泰的作法，違反民主政治的核心原則，包括「只有民選合議制國會才能代表人民制訂法律及決定預算」，以及「不論國王、總統或總理，皆無權廢除、修改或無視國會通過的法律及預算」。蔡正元批評，此為「憲政風暴」，在野黨應以彈劾案為槓桿，發動輿論戰。 蔡正元表示，「彈劾總統案半數立委就可成立，成立後可對賴清德發出傳票到立法院受審；賴清德不來發動缺席審判，缺席審判後交付表決；三分之二才能通過，通不過沒關係，可以再提彈劾案，彈劾案不受次數限制」。但事實上，根據中華民國憲法增修條文第4條第7項規定，總統、副總統彈劾案須由立法院全體立法委員二分之一以上提議，並經新頭殼 ・ 22 小時前 ・ 98
行政院不副署不公布 羅智強：賴清德即將成為台灣尹錫悅
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導針對府院傳出擬以「不副署、不執行」方式回應立法院通過的《財政收支劃分法》修正案，國民黨立法院黨團書記長羅智強今（14...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 58
卓榮泰不副署財劃法引憲政衝突 蔡正元建議立法院「對賴清德提彈劾案」
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導行政院長卓榮泰今（15）日宣示將援引《憲法》第37條，不副署立法院三讀通過《財政收支劃分法》，亦即不會實施國民黨、民眾...FTNN新聞網 ・ 7 小時前 ・ 5
府院擬「不副署」財劃法 羅智強轟：賴清德恐成台灣尹錫悅
藍白國會黨團日前聯手通過《財劃法》修正案並二度否決行政院覆議案，傳出府院高層拍板「不副署、不公布」，藉此對抗立法院，引發在野黨反彈。對此，國民黨立院黨團書記長羅智強砲轟，倘若總統賴清德和行政院長卓榮泰一意孤行，形同中華民國憲法的劊子手，賴清德恐將成為「台灣的尹錫悅」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 16
轟政院不副署財劃法違憲 藍黨團：賴清德別把癱瘓台南那套搬到國會
[Newtalk新聞] 朝野政黨圍繞《財政收支劃分法》修正案再次嚴重對立，行政院長卓榮泰針對立法院的修法提出覆議，但遭立法院否決後，傳出總統府、行政院已決定朝「政院不副署、法律不公布」方式處理。國民黨立法院黨團今（15日）召開記者會，抨擊總統賴清德、行政院長卓榮泰以違反並曲解《憲法》，呼籲賴清德，不要把當台南市長那一套不進議場癱瘓議會的戲碼搬到國會，請看看韓國前總統尹錫悅的前車之鑑，請回歸《憲法》、尊重民意。 國民黨團書記長羅智強表示，總統公布的法令，行政院長不副署，這是打臉總統，難道賴清德跟卓榮泰有仇？且依據《憲法》規定，行政院向立法院負責，《憲法》第72條規定「立法院法律案通過後，移送總統及行政院，總統應於收到後十日內公布之」，這是《憲法》義務，難道賴清德看不懂中文？「應」的意思是必須做，沒有不公布的選擇權。 羅智強再指，按照《中華民國憲法增修條文》第3條規定，行政院長對立法院三讀通過法律案可以提出覆議，覆議否決後「應」接受，同樣沒有選擇「抗議」或「不執行」立法院通過法律的憲政權力；他要提醒賴清德總統，不要把當台南市長那一套不進議場癱瘓議會的戲碼，搬到國會如法炮製。 國民黨立委吳宗新頭殼 ・ 1 天前 ・ 1
卓榮泰自詡憲政守門！柯志恩酸：根本是曹錕
[NOWnews今日新聞]立法院三讀通過《財政收支劃分法》修正案，行政院認為窒礙難行，行政院長卓榮泰15日開記者會宣布，不副署《財劃法》，創下憲政首例。卓榮泰還在臉書換上黑白照片，自詡要「善盡民主憲政...今日新聞NOWNEWS ・ 15 分鐘前 ・ 8
不提倒閣卻喊人民上街 黃國昌率民眾黨團喊話：賴清德懸崖勒馬
[Newtalk新聞] 國眾兩黨日前再度惡修財劃法後，總統府、行政院已定調「不副署、不公布」。對此，民眾黨今（15）日下午於立法院議場前召開「守護台灣民主憲政、拒絕綠色獨裁體制」記者會，黨主席黃國昌率黨籍立委發表談話，強烈批評總統賴清德與行政院長卓榮泰，指其濫用副署制度與拒絕公布法律，已將台灣民主憲政推向危險邊緣。 黃國昌表示，台灣民主憲政已走到歷史關鍵時刻，賴清德政府為對抗國會多數，不惜首創惡例，透過「不副署、不公布」方式，架空立法權、僭越司法權，將權力集中於一人一黨。他批評，行政院覆議失敗後仍拒絕接受國會決議，是對民主制度最嚴重的踐踏，甚至連威權時期都未曾發生。 黃國昌指出，憲法第37條所規定的副署制度，憲政意義在於制衡總統權力，而非作為行政院否決立法院三讀法律的工具。他引述歷來大法官解釋與協同意見指出，行政院必須對立法院負責，副署制度若被扭曲，將構成權力濫用。 張啟楷表示，依憲法增修條文第三條規定，覆議失敗後，行政院院長即應接受立法院決議，若可透過「不副署」翻盤，覆議制度形同虛設，行政院也將不再需要對立法院負責。 林國成指出，民主政治的核心在於尊重民意，行政權與立法權都不得凌駕人新頭殼 ・ 1 天前 ・ 9
卓榮泰宣布不副署《財劃法》 許宇甄：違憲行為正毀壞台灣民主
許宇甄表示，憲法增修條文第3條規定非常清楚，覆議案一旦遭立法院否決，行政院就應依法執行立法院通過的法律，這不是政治選項，而是民主法治最基本、不可退讓的底線。她指出，行政院長卓榮泰在覆議失敗後，卻公然揚言不副署、不執行，形同將依法行政扭曲為政治對抗工具，拒絕...CTWANT ・ 1 天前 ・ 4
罵韓國瑜「無視憲法、不願協商」 卓揆嗆藍白：可提不信任案制衡
因應藍白再修正版財劃法，行政院長召開「捍衛憲政秩序」記者會，院長卓榮泰正式宣布，將依照中華民國《憲法》，「決定不予副署本次修法」。他表示，行政院要扛起國家發展的責任，這樣的財劃法施行後將使公共利益遭受台視新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
最長10小時！桃園、龜山、蘆竹12/20停水 影響區域一次看
為提升桃園地區供水穩定及用水品質，台灣自來水公司第二區管理處將辦理五福及成功加壓站電氣設備檢驗以提升設備妥善率，另為減少停水次數避免重複停水影響用戶，一併辦理五福加壓站600mm及300mm水量計汰換工程，此次整合三項工程一併施作，12月20日桃園區、龜山區、蘆竹區部分區域將進行施工停水，共影響3萬桃園電子報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
卓榮泰不副署法案 黃國昌：走向專制獨裁
[NOWnews今日新聞]針對財劃法覆議案遭立法院否決，府院傳擬「不副署、不公布」法案。對此，民眾黨主席黃國昌今（15）日認為，行政院長「副署權」並非拿來對抗立法院，「他們現在這樣做很嚴重，正在把台灣...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 3
賴政府擬不副署財劃法 民眾黨：選輸就翻桌到贏
針對傳出府院高層已拍板對藍白二修的《財劃法》採取「不副署、不公布」策略，民眾黨今（15）日發出嚴厲抨擊，指出立法院三讀通過的法律，行政院卻不依法行政，就是真正踐踏權力分立，將被歷史記下一筆的毀憲罪人就是賴政府，並預告2026、2028年民意絕對會再次告訴執政黨「台灣人，不買帳」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
不副署！ 在野下一步？ 大法官釋憲.不信任案「皆卡關」
台北市 / 綜合報導 在行政院長卓榮泰提出不副署之後，在野黨又會祭出什麼策略呢？目前來看，一是可以向憲法法庭提出釋憲，但此刻憲法法庭，因為大法官人數不足暫時停擺；第二條路是對行政院長提出不信任案投票，也就是所謂「倒閣」，但如果倒閣按照法令得「解散國會」，也就是重新進行立法委員選舉，這樣不僅勞民傷財，還可能讓藍白多數席次重新洗牌，目前國民黨黨團表示不會奉陪，不過卓榮泰也表示，如果被提不信任案，那將會是民主勳章、護憲鬥士。總統賴清德率隊走進會場，面對朝野緊張關係，今（15）日舉辦國政茶敘，府方出席的，包含總統賴清德副總統蕭美琴，總統府秘書長潘孟安還有受邀的，行政院長卓榮泰考試院長周弘憲，唯獨立法院長韓國瑜婉拒出席。行政院長卓榮泰說：「總統也前後兩次，邀集相關院的院長，進行國政會商，但令人遺憾的是，韓國瑜院長無視憲法，今天公然拒絕總統的邀請。」不滿韓院長缺席，矛頭直指國會違法違憲，如今拍板財劃法不副署，接下來在野黨恐怕也有策略。其一可能方向，是向憲法法庭提出釋憲，但此刻憲法法庭大法官人數，也因藍白憲訴法修法人數不足，無法做出決議暫時停擺，第二條路則是立院對閣揆，提出不信任案投票也就是所謂「倒閣」，不過行政院長依法得向總統提出「解散國會」，屆時將重新選舉不僅勞民傷財，還可能讓藍白多數席次重新洗牌。立委(國)羅智強說：「倒閣這個說法，我們已經講得很清楚，民進黨自己提倒閣，國民黨不奉陪。」行政院長卓榮泰說：「如果我被一個毀憲亂政的國會跟政黨，提出倒閣不信任，那將會是我畢生的民主勳章，我願意成為護憲的鬥士。」卓揆的一句我願意，等於再度把球丟回立院。 原始連結華視影音 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
財劃法修正立院咨請總統公布 府：總統批示「破壞財政永續」
立法院11月14日三讀通過財政收支劃分法修正案，經行政院提出覆議案，立院否決未通過，維持原決議並咨請總統公布。總統府發言人郭雅慧晚間表示，總統賴清德今天批示「本法修正破壞財政永續」，行政院長卓榮泰也加註不予副署意見，賴清德並同時箋函五院院長。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 21 小時前 ・ 228
處理職場霸凌草率 監察院糾正衛福部 彈劾5官員
台北市 / 綜合報導 衛福部5位簡任主管，涉嫌在督導業務時，濫用核稿職權。以不合理退文方式刁難部屬，並且謾罵、對特定同仁進行排擠、孤立或差別待遇來樹立權威。監察院今天通過監委提案，將這五人彈劾，並且送懲戒法院來審理。同時，監委也針對衛福部處理霸凌案，調查草率、人事處未能及早防範，通過糾正衛福部。 原始連結華視影音 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
「不副署」是憲法賦予行政院的合法權力
陳方隅／東吳大學政治系副教授鏡報 ・ 10 小時前 ・ 28